L'Opep+ pourrait augmenter sa production de 2 mlns de bpj d'août à décembre

LONDRES/DUBAI/MOSCOU, 1er juillet (Reuters) - Les pays producteurs de pétrole réunis au sein de l'Opep+ pourraient augmenter leur production de 2 millions de barils par jour (bpj) entre les mois d'août et décembre, a déclaré jeudi une source de Reuters.

Cette hausse de la production représenterait une augmentation mensuelle inférieure à 500.000 bpj, a précisé cette source.

L'Opep+, qui réunit les 13 pays exportateurs de pétrole de l'Opep et d'autres pays producteurs dont la Russie, a décidé l'an dernier, en réponse à la chute de la demande mondiale de pétrole liée à la pandémie COVID-19, d'imposer des réductions record d'environ 10 millions de barils par jour (bpj) à partir de mai 2020. Cet accord doit progressivement s'éteindre d'ici la fin du mois d'avril prochain.

Constatant la reprise de la demande mondiale, les pays producteurs de pétrole sont convenus d'assouplir ces restrictions d'offre en juin et juillet.

Les membres de l'Opep+ ont mis en garde mercredi contre des "incertitudes significatives" et le risque d'une surabondance de pétrole l'année prochaine.

Dans un rapport publié mercredi, le comité technique conjoint de l'Opep+ dit s'attendre toujours à ce que la demande mondiale de pétrole augmente de 6 millions de bpj en 2021, mais il s'inquiète des divergences de rythme de la reprise économique mondiale, de l'augmentation de la dette souveraine, des déploiements inégaux de vaccins et de l'augmentation des contaminations liées au variant Delta.

Le rapport indique que le marché sera déficitaire à court terme mais qu'une surabondance pourrait survenir après la fin des réductions de l'offre de l'Opep+.

Les deux principales références sur le pétrole, le Brent et le brut léger américain (WTI), se négociaient jeudi autour de 75 dollars le baril, en hausse de plus de 40% depuis le début de l'année. (Reportage Equipe OPEP, rédigé par Dmitry Zhdannikov, version française Hayat Gazzane et Nicolas Delame, édité par Sophie Louet)