L'Opep pourrait augmenter sa production si les prix montent-sources

par Rania El Gamal, Alex Lawler et Olesya Astakhova

DUBAI/MOSCOU/LONDRES, 11 avril (Reuters) - L'Opep pourrait augmenter sa production à partir de juillet si l'offre du Venezuela et de l'Iran diminue encore et si les cours continuent de monter car prolonger l'encadrement de la production risquerait de provoquer des tensions excessives sur le marché, a-t-on appris jeudi de plusieurs sources au fait du dossier.

La production vénézuélienne est tombée à moins d'un million de barils par jour (bpj) en raison des sanctions américaines et celle de l'Iran pourrait encore diminuer après le mois de mai si, comme on s'y attend, Washington renforce ses mesures coercitives contre Téhéran.

L'accord d'encadrement de l'Opep+ (appellation qui regroupe l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et plusieurs pays alliés, dont la Russie) en vigueur depuis le 1er janvier a contribué à une hausse de 32% des cours du brut en moins de trois mois et demi.

Le cours du baril de Brent est proche désormais de 72 dollars., son plus haut niveau depuis début novembre.

"Une forte baisse de l'offre et un baril qui monte à 85 dollars, ce n'est pas ce que nous voulons; il se peut donc que nous devions augmenter la production", a dit une source de l'Opep.

Les perspectives d'évolution du marché ne sont pas claires et elles dépendront beaucoup de l'ampleur des sanctions de Washington à l'encontre du Venezuela et de l'Iran avant la réunion de l'Opep prévue fin juin, a ajouté la source.

La réduction prévue de la production de l'Opep+ est de 1,2 million de bpj jusqu'à fin juin et ses membres se réuniront les 25 et 26 juin pour décider s'il y a lieu de la prolonger.

L'ÉVOLUTION DES COURS D'ICI JUIN DÉCISIVE

Un responsable russe a laissé entendre cette semaine que Moscou préconiserait une augmentation des extractions lors de cette réunion mais il semble que le président Vladimir Poutine ait quelque peu atténué cette position.

Une deuxième source a dit que l'Opep "pourrait" produire plus si la production de l'Iran et du Venezuela baissait encore et si le prix du baril dépassait 80 dollars d'ici juin. Elle a précisé qu'une éventuelle augmentation serait inférieure à 1,2 million de bpj.

Une troisième source a évoqué la possibilité de modifier l'accord d'encadrement en juin tout en le prolongeant, en citant elle aussi les productions iranienne et vénézuélienne, ainsi que les perturbations de l'offre libyenne.

L'Opep avait décidé d'augmenter sa production mi-2018 pour revenir à son encadrement début 2019.

La quatrième source a dit que diverses possibilités étaient évoquées, parmi lesquelles celle d'une prolongation des réductions de la production limitée à l'Opep, celle d'une prolongation de trois mois seulement de l'accord Opep+ pour que Russie reste partie prenante, ou encore celle d'une hausse de la production si les prix augmentent encore.

"Augmenter la production est une possibilité effectivement, si les prix montent à 80 dollars voire plus", a dit cette source. "Tout dépendra où en seront les prix d'ici la fin mai et en juin". (Wilfrid Exbrayat pour le service français, Édité par Marc Angrand)