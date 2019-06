L'Opep proche d'étendre la réduction de la production-EAU

MONTREAL, 12 juin (Reuters) - Les membres de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) sont proches d'une reconduction des accords visant à réduire les pompages pour soutenir les prix, a déclaré mardi le ministre de l'Energie des Emirats arabes unis.

En raison des stocks existants, ces accords devraient rester en place ou être prolongés "au moins jusqu'à la fin de l'année", a déclaré le ministre, Suhail bin Mohammed al Mazroui, en marge d'un forum économique à Montréal.

L'Opep, la Russie et d'autres producteurs se sont entendus pour réduire leur production cumulée de 1,2 million de barils par jour depuis le 1er janvier et pour une durée de six mois.

(Allison Lampert, Patrick Vignal pour le service Marchés)