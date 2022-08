L'Opep+ relèvera sa production de 100.000 bpj en septembre - source

3 août (Reuters) - L'Opep+, qui réunit l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, a décidé de relever ses objectifs de production de septembre de 100.000 barils par jour, a-t-on appris mercredi d'une source au sein de l'Opep.

Cette légère augmentation, qui équivaut à 86 secondes de la demande mondiale de pétrole, est décrite par les analystes comme une insulte au président américain Joe Biden après son voyage au Moyen-Orient le mois dernier et l'autorisation donnée par Washington de vendre des missiles offensifs à Riyad et aux Émirats arabes unis.

Mardi, Washington a approuvé des ventes de missiles défensifs d'une valeur de 5,3 milliards de dollars aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite, mais n'est pas encore revenu sur son interdiction de vendre des armes offensives à Riyad.

L'Opep et ses alliés avaient précédemment augmenté leur production d'environ 430.000 à 650.000 bpj par mois.

Les États-Unis ont mis sous pression les leaders de l'Opep, de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis pour qu'ils pompent davantage de pétrole afin de contribuer à contenir des prix en hausse car stimulés par les sanctions contre la Russie.

L'Opep a refusé de passer à des augmentations de production plus importantes, des sources du groupe invoquant un manque de capacité de réserve de certains membres ainsi que la nécessité d'une coopération accrue avec la Russie dans le cadre du groupe Opep+.

Les contrats sur le pétrole Brent ont bondi d'environ 3 dollars par baril à la suite de la décision de l'Opep mercredi, s'échangeant à près de 102 dollars par baril.

Seuls l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis disposeraient encore d'une capacité de réserve pour augmenter la production, mais le président français Emmanuel Macron a déclaré avoir des informations sur la capacité de l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis à augmenter leur production de pétrole, qui serait très limitée. (Rédaction Opep, Maha El Dahan et Ahmad Ghaddar, reportage additionnel Alex Lawler, Rowena Edwards, Tamara Vaal et Mariya Gordeyeva; version française Jean-Stéphane Brosse et Charlotte Lavin, édité par Jean-Michel Bélot )