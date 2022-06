L'Opep+ va compenser la chute de production de pétrole russe

L'OPEP+ s'efforce de compenser la baisse de la production de pétrole russe, ont déclaré deux sources de l'OPEP+ jeudi, alors que la production de la Russie a chuté d'environ 1 million de barils par jour à la suite des sanctions occidentales contre Moscou au sujet de l'Ukraine.

Une source de l'OPEP+ connaissant la position russe a déclaré que Moscou pourrait accepter que d'autres producteurs compensent la baisse de sa production, mais que cela pourrait ne pas se produire lors de la réunion de jeudi et que la compensation pourrait ne pas être intégrale. Une autre source de l'OPEP+ dans le Golfe a déclaré qu'une décision sur la question était "hautement possible" lors de la réunion de jeudi.

Le groupe se réunit en ligne plus tard dans la journée de jeudi et on s'attend généralement à ce qu'il s'en tienne à ses modestes augmentations mensuelles de production, malgré le resserrement des marchés mondiaux.

Toutefois, les sanctions occidentales imposées à la Russie au sujet de l'Ukraine pourraient entraîner une réduction de la production et des exportations du deuxième exportateur mondial de pétrole de 2 à 3 millions de bpj, selon diverses estimations. En avril, la Russie produisait déjà en deçà de son objectif OPEP+ de 10,44 millions de barils par jour (bpj), avec une production d'environ 9,3 millions de bpj.