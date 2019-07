L'Opérateur & Hébergeur Foliateam valorise son Datacenter de 2000 M² en plein cœur de Paris

Foliateam, Opérateur Cloud alternatif pour les entreprises, détient un Datacenter souverain dans le XIIème arrondissement de Paris dans lequel il a conduit depuis 2016, des investissements importants afin de moderniser les environnements de climatisation (solutions réfrigérantes de nouvelle génération) et d’approvisionnements électriques (groupes électrogènes). Ces investissements ont permis de sécuriser le Datacenter de 2000 mètres carrés et les épisodes de canicule de l’été 2019 ont été traversés sans encombre.

Implanté dans Paris intra-muros, avec un Data center de secours à Lyon, le Datacenter équivalent tiers 3 (redondance des flux climatiques et électriques) de Foliateam permet donc à l’opérateur d’offrir une réelle proximité à ses clients parisiens.

Mickaël LAPORTE chez Foliateam « Nous sommes l’un des seuls acteurs du marché parisien intra-muros à proposer un Datacenter équivalent tiers 3 de nouvelle génération à nos clients. En plus de salles d’hébergement qui intègrent le meilleur des technologies du marché, nous offrons une gamme de services de proximité qui permettent aux clients de s’appuyer sur des experts pour garantir la haute disponibilité et la sécurité de leur SI tout en bénéficiant d’un accès à l’ensemble des opérateurs de fibre en France et à des services Cloud performants. »

D’ores et déjà, le groupe Foliateam annonce la mise en place d’une équipe projet visant à certifier son Datacenter souverain aux normes ISO 27001 qui lui permettront de positionner encore plus la qualité de service et la sécurité au centre de son modèle de développement.

FOLIATEAM, Opérateur Cloud alternatif pour les entreprises et les organisations publiques, met à leur disposition permanente, en France et à l’International :

- des réseaux fiables et sécurisés : services de connectivité et de transport Très Haut Débit, de virtualisation et d’hébergement,

- des solutions Voix, Vidéo et Data, simples d’utilisation en mode On-Premise, hybride ou Cloud basées sur les plateformes des éditeurs leaders du marché,

- un accompagnement sur-mesure depuis les prémices du projet jusqu’à sa finalité opérationnelle.