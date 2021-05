L'Oréal France & Dr. Good! s'associent pour relayer des...

Créé en décembre 2020, le Collectif des Entreprises Engagées rassemble les marques qui souhaitent appuyer leur prise de parole autour de la prévention santé en s'associant à Dr.Good! et Michel Cymes. Après Essity et sa mission de briser les tabous liés à l'intimité, puis Lidl et son engagement autour du bien manger, c'est au tour de L'Oréal France de rejoindre le Collectif afin d'informer les Français sur les effets et les dangers du soleil sur la peau.

PRÉVENIR DES DANGERS DU SOLEIL VIA UN DISPOSITIF INCARNÉ

Afin d'éveiller les consciences de manière positive et pédagogique, Dr.Good! a conçu un dispositif innovant et sur mesure pour L'Oréal France, incarné par le duo Michel Cymes et DermatoDrey, dermatologue influente.

Très active sur les réseaux sociaux, DermatoDrey explique à ses communautés sur Instagram, YouTube et TikTok (280 000 abonnés au total) comment prendre soin de sa peau, ses cheveux, ses ongles... Déjà engagée dans des discours de vérité, elle démêle le vrai du faux et revient sur les idées reçues véhiculées par le digital avec des messages d'utilité publique.

Pour L'Oréal France et accompagnée de Michel Cymes, elle montre de manière positive aux Français, et notamment aux hommes, seniors et ados, l'importance de mettre de la crème solaire, solution nécessaire pour réduire les risques du soleil pour la peau. Ensemble, ils rassurent par la même occasion sur la composition des protections solaires en s'appuyant sur les questions que les Françaises et les Français se posent à ce sujet.

'Nous sommes ravis d'accueillir L'Oréal France, leader dans son domaine, au sein du collectif et d'appuyer leurs prises de paroles préventives avec le label Dr.Good!. Avec l'ensemble des membres, notre objectif est d'aider les Français à comprendre et à prendre de nouvelles habitudes faciles et accessibles pour améliorer un peu plus leur quotidien... et leur futur. L'expertise du Groupe L'Oréal vient compléter celles des autres membres avec un message fort de prévention face à des risques réels et sous-estimés liés au soleil' explique Michel Cymes.

Ce dispositif se traduit par la production de 4 vidéos destinées à 4 cibles différentes, diffusées dans l'écosystème Dr.Good! Pour répondre concrètement aux interrogations des consommateurs, un appel à question a été lancé auprès de la communauté avertie Dr Good Ce sont ces questions qui sont retranscrites et adressées dans les diverses vidéos produites.

Selon Hervé NAVELLOU, Directeur Général de L'Oréal France, « Chez L'Oréal, depuis plus de 110 ans, nous avons la conviction que la beauté est avant tout une question de confiance. Confiance en soi, mais aussi confiance en ceux qui la prodiguent. C'est pourquoi garantir la qualité, l'efficacité et la sécurité de nos produits cosmétiques est l'engagement quotidien de nos équipes scientifiques. Collaborer avec Michel Cymes et toutes les équipes de Dr Good témoigne de notre volonté de continuer à amplifier - à travers des formats innovants - nos messages et de donner des réponses claires et pédagogues aux questions des consommateurs. Ceci afin de leur permettre de faire des choix de consommation éclairés, en ligne avec leurs valeurs et en toute sécurité ».

UN CONCEPT DE VIDÉOS ATTRACTIF ET PÉDAGOGIQUE

Dans un format 'émission' qui mêle une approche scientifique et un discours de preuves concrètes et accessibles, Michel Cymes et DermatoDrey reviennent ensemble sur la nécessité d'appliquer des produits de protection solaire en répondant à la problématique de chacune des cibles.