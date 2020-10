L'Oréal, Lindt et Nestlé dans les petits papiers de Bernstein

Pourquoi miser sur le secteur ?

Le segment est un "sanctuaire de qualité", explique Monteyne, qui offre à la fois de la création de valeur, une croissance réelle et des canaux de bénéfices solides. Mais ce qui a changé depuis la décennie précédente, c'est une croissance organique qui se tasse. Cinq choses ont changé ces dernières années : mondiale est plus faible, report des dépenses des consommateurs vers les services et les "expériences", hausses des marges aux dépens des parts de marché, e-commerce à l'origine de la croisance du marché et e-commerce comme vecteur de développement des petites marques ou des marques locales.

Dans ce contexte, la capacité à fixer ses prix, le "pricing power", est la clef de la rentabilité, les réductions de coûts arrivant au second rang. Le "pricinq power" a d'autant plus d'importance que les marques ont tiré sur la corde pour améliorer leurs marges récemment. Or sur le long terme, l'érosion des marques menace la pérennité des résultats. Bernstein a donc passé en revue le secteur en misant sur les acteurs affichant les meilleurs fondamentaux à l'aune de la nouvelle réalité.

Le parcours des 8 titres du secteur sur 8 ans

L'Oréal oui, Danone non

Les deux titres français, L'Oréal (surperformance, objectif 340 EUR) et Danone (sousperformance, objectif 53 EUR), se retrouvent aux deux extrémités. Voyons pourquoi.

Pour Bruno Monteyne, L'Oréal a "tout ce dont on peut demander à une entreprise qui produits des biens de consommation sous emballage". Croissance organique, capacité d'acquisition, innovation, solide exécution… Plus sa présence sur le triptyque "premium, beauté, Asie" et des standards financiers (ROIC, dividende, conversion du cash-flow) élevés.

Bernstein aime Danone pour ses engagements environnementaux et pour avoir pris très tôt la mesure de ses responsabilités. Mais le bureau d'études reste préoccupé par les performances de la société sur ses marchés principaux. Et par le fait que le groupe est exposé à des thématiques en perte de vitesse ("on mange moins de yaourts parce qu'on fait plus attention à sa santé et on fait moins d'enfants"). Les eaux minérales gardent le vent en poupe mais pour combien de temps, compte tenu de la problématique du plastique ? L'analyste voit une différence entre "être une entreprise citoyenne et devenir une B-Corporation qui va au-delà de la responsabilité et implique un transfert de richesse entre les différentes parties prenantes en se rapprochant d'une institution caritative". Le "monde d'après" ne convainc pas tout le monde.

Lindt encore meilleur que Nestlé ?

Côté Suisse, Lindt (surperformance, objectif 95 000 CHF) et Nestlé (surperformance, objectif 120 CHF) sont plébiscités par Bernstein.