L'Oréal : récompense les initiatives sociales des dermatologues au Congrès Mondial de Dermatologie à Milan

En partenariat avec la Ligue Internationale des Sociétés de Dermatologie (ILDS) et le 24ème Congrès Mondial de Dermatologie (WCD), L’Oréal a annoncé les lauréats de la troisième édition des Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie : « Caring to Inspire Skin Confidence ».

Ces prix récompensent les initiatives sociales de dermatologues visant à favoriser le bien-être physique et psychologique, l’estime de soi, l’inclusion sociale et la santé de la peau des patients pour leur permettre de retrouver une place au sein de la société.

Brigitte Liberman, Directrice Générale Cosmétique Active de L’Oréal, a déclaré : « La responsabilité sociale est une priorité pour L’Oréal et nous sommes fiers de collaborer avec l’ILDS et le WCD pour récompenser d’éminents dermatologues ayant un impact positif sur la vie des patients. »

Le Professeur Harvey Lui, Président de l’ILDS, a ajouté : « Au-delà de leurs activités quotidiennes, à savoir la prise en charge des patients atteints de troubles dermatologiques, les dermatologues jouent un rôle social essentiel. Ce rôle, concrétisé par ce partenariat établi avec les Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie, est au cœur même de la philosophie de l’ILDS : promouvoir la santé de la peau, partout dans le monde. »

Au total, 123 projets du monde entier ont été évalués par un jury d’experts. Pour être éligibles, les projets dermatologiques devaient concerner au moins l’une des trois catégories suivantes :

Prévention et éducation autour de la santé de la peau ;

Amélioration de la qualité de vie et de l’estime de soi pour les personnes atteintes de troubles dermatologiques ;

Accès aux soins, au camouflage des lésions affichantes cutanées et à la chirurgie correctrice.

Un jury de dermatologues indépendants, représentant l’ILDS, a sélectionné les cinq meilleurs projets (voir la liste ci-dessous). Le Professeur Giovanni Pellacani, Président du WCD et membre du jury, a indiqué : « Nous sommes très heureux de remettre ces prix devant toute la communauté dermatologique, réunie pour ce nouveau Congrès Mondial de la Dermatologie. »

À propos de L’Oréal

Depuis plus de 100 ans, L’Oréal est dédié au métier de la beauté. Avec un portefeuille unique de 36 marques internationales, diverses et complémentaires, le Groupe a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 26,9 milliards d’euros et compte 86 000 collaborateurs dans le monde. Leader mondial de la beauté, L’Oréal est présent dans tous les circuits de distribution : le marché de la grande consommation, les grands magasins, les pharmacies et drugstores, les salons de coiffure, le travel retail, les boutiques de marque et le commerce en ligne.

L’Oréal s’appuie sur l’excellence de sa Recherche et Innovation et ses 3 993 chercheurs pour répondre à toutes les aspirations de beauté dans le monde. À travers son programme « Sharing Beauty With All » L’Oréal a pris des engagements ambitieux en matière de développement durable tout au long de sa chaîne de valeur, à horizon 2020.

Pour plus d’informations : http://mediaroom.loreal.com/en/

À propos de la Ligue Internationale des Sociétés dermatologiques (ILDS)

Fondée officiellement en 1935, l’ILDS s’engage en faveur de la santé de la peau partout dans le monde depuis plus de 80 ans. Son précurseur a vu le jour en 1889, sous la forme de la toute première édition du Congrès Mondial de Dermatologie, qui sera suivie par de nombreuses autres. Aujourd’hui, l’ILDS incarne la dermatologie à son plus haut niveau. Elle compte plus de 170 sociétés membres, présentes dans plus de 80 pays et représente plus de 200 000 dermatologues. L’ILDS travaille en étroite collaboration avec des partenaires du monde entier, y compris l’Organisation mondiale de la santé (OMS), avec laquelle elle entretient des relations officielles destinées à améliorer la santé de la peau de chaque individu, partout sur la planète.

Pour plus d’informations : http://ilds.org/

À propos du Congrès Mondial de Dermatologie (WCD)

Le WCD, organisé tous les 4 ans sous l’égide de l’ILDS, est l’un des congrès de dermatologie les plus importants au monde. Des dermatologues et des scientifiques de renom, venu des quatre coins de la planète, y participeront. Après 47 ans, la 24ème édition du WCD, organisée par SIDeMaST revient en Italie, et plus précisément à Milan.

Pour plus d’informations : https://www.wcd2019milan.org/

Lauréats des Prix Internationaux pour la Responsabilité Sociale en Dermatologie 2019

« Caring to Inspire Skin Confidence »

Pour l’Afrique et le Moyen-Orient : Prof. Dalia Gamal Aly et Dr. Ragia Hany Weshahy d'Égypte

For a Better Life after Burns (Pour une vie meilleure après les brûlures)

Le projet, dirigé par ces dermatologues à Gizeh, en Égypte, est mis en œuvre sous la forme d’un joint-venture avec l’Ahl Masr Foundation, une association égyptienne à but non lucratif venant en aide aux victimes de brûlures et proposant un programme de prévention et de sensibilisation concernant les accidents pouvant entraîner des brûlures et leurs conséquences, au sein des communautés les plus marginalisées.

Pour l’Asie : Dr Sabina Bhattarai du Népal

Dermatology Patient Care in Rural Nepal: Reaching the Unreached (Prise en charge des patients atteints de troubles dermatologiques dans les campagnes népalaises : atteindre ceux qui sont hors de portée)

Le projet, soutenu par Dr Bhattarai, est dirigé par l’association à but non lucratif « Ek Ek Paila », créée après le tremblement de terre de 2015. Il vise à apporter des soins médicaux, gratuitement et de façon suivie, aux personnes vivant dans les zones dévastées par le tremblement de terre mais aussi, dorénavant, aux personnes vivants dans les régions reculées du Népal. Grâce à cette initiative, 1575 patients atteints de maladies de peau vectrices de stigmatisation sociale ont pu bénéficier de services de dépistage, d’identification et de traitements, dans des régions où aucun dermatologue n’est présent.

Pour l’Europe : Prof. Kathrin Giehl d'Allemagne

Besonderhaut: Initiative for Children with Rare and Genetic Skin Diseases (Initiative pour les enfants atteints de maladies de peau rares et génétiques)

Le projet Besonderhaut, créé par le professeur Giehl, est dirigé par la « Deutsche Stiftung Kinderdermatologie » (Fondation allemande pour la dermatologie pédiatrique). Le projet consiste à mettre en œuvre différentes méthodes et activités afin de soutenir les patients atteints de maladies chroniques rares et génétiques (ichytose, epidermolysis bullosa, sclérose tubéreuse, etc.) ainsi que leurs familles. Son principal objectif est d’améliorer la qualité de vie et l’estime de soi des enfants souffrant de ces maladies afin de favoriser leur intégration au sein de la société.

Pour l’Amérique du Nord : Dr Mark Holzberg des États-Unis

Volunteer Dermatologist Dermatology Clinic for Atlanta’s Homeless at the Mercy Care Clinic at the Gateway Center (Clinique de dermatologie bénévole pour les sans-abris d'Atlanta au sein de la Mercy Care Clinic du Gateway Center)

La Mercy Care Clinic dispense des premiers soins, des soins dentaires, oculaires et pédiatriques, des traitements contre le VIH et propose des programmes de sensibilisation aux problèmes de santé. En 2009, Mercy Care a créé, avec le Gateway Center, une association visant à apporter des premiers soins et des soins dentaires aux sans-abris de la région métropolitaine d’Atlanta. Le programme mis en œuvre par le Dr Holzberg a mis en place un service de dermatologie complet au sein de la clinique, grâce à la contribution de 8 dermatologues et de la Georgia Society of Dermatology & Dermatologic Surgery, et d’offrir à cette population un accès aux soins dermatologiques.

Pour l’Amérique du Sud et l’Amérique Centrale : Dr. Carolina Reato Marçon du Brésil

Pró-Albino Program: Prevention, Diagnosis and Treatment of Actinic Skin Damage, Emotional Support and Social Inclusion in Albinism (Programme Pró-Albino : prévention, diagnostic et traitement des lésions cutanées de kératose actinique, soutien émotionnel et intégration sociale des personnes atteintes d’albinisme)

Le département de dermatologie de l’hôpital Santa Casa de Misericórdia enregistre un taux élevé de cancers de la peau et de lésions de kératose actinique chez les patients atteints d’albinisme. Le département a donc décidé de réagir par la mise en œuvre d’un programme visant à agir de manière efficace pour la prévention et la prise en charge anticipée des cancers de la peau et pour apporter à ces patients un soutien émotionnel et social.

Pour visionner les vidéos des lauréats 2019 : http://www.inspireskinconfidence.com

Pour plus d’informations sur cette initiative et sur les autres projets émérites venant du Liban, du Nigéria, des Philippines, d’Espagne, du Portugal, de Russie, du Canada, du Mexique et d’Argentine : cliquez sur le press kit

