L'Otan envisage des renforts si l'armée russe reste en Biélorussie

VILNIUS (Reuters) - L'Otan envisage d'envoyer des renforts dans les républiques baltes et en Pologne si les troupes russes déployées depuis le mois dernier en Biélorussie pour des exercices conjoints restent dans ce pays de manière permanente, a déclaré lundi le chef du Comité militaire de l'Alliance atlantique.

La Russie a envoyé quelque 30.000 soldats en Biélorussie, qui partage des frontières avec l'Ukraine, la Pologne, la Lituanie et la Lettonie, en plus des quelque 100.000 hommes positionnés le long de la frontière orientale de l'Ukraine.

Pour rassurer leurs alliés face à cette démonstration de force russe, les Etats-Unis ont envoyé ces derniers jours 3.000 soldats en Pologne et en Roumanie.

Le ministère britannique de la Défense a également annoncé lundi l'envoi de 350 soldats supplémentaires en Pologne, tandis que l'Allemagne dit envisager de renforcer son contingent en Lituanie.

Des renforts ultérieurs sont envisageables, a déclaré lundi Rob Bauer, un amiral néerlandais qui dirige le Comité militaire, principale source d'avis pour le Conseil de l'Atlantique Nord.

"Les lieux où nous avons des troupes déployées en permanence sont le résultat de ce qui se déroule sur le terrain. Donc, oui, nous envisageons (l'envoi de renforts). Il pourrait y avoir des changements à l'avenir en fonction des développements", a-t-il dit pendant une conférence de presse à Vilnius.

"Cela dépend évidemment beaucoup de si les troupes russes restent ou pas en Biélorussie."

Les troupes déployées par Moscou en Biélorussie comprennent des unités de génie et des hôpitaux de campagne dont l'armée russe aurait besoin pour lancer une invasion de l'Ukraine, a souligné le responsable de l'Otan.

"Si vous envisagez réellement une invasion, vous avez besoin de davantage que les unités de combat", a-t-il rappelé. "Et ce sont des regroupements que nous voyons aussi de plus en plus le long de la frontière entre la Russie et l'Ukraine et entre la Biélorussie et l'Ukraine. C'est inquiétant en soi."

(Reportage Andrius Sytas, version française Tangi Salaün)