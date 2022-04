L'Otan prête à aider l'Ukraine pendant des années, dit Stoltenberg

BRUXELLES (Reuters) - L'Otan est disposée à soutenir l'Ukraine pendant des années, y compris en l'aidant à remplacer son matériel de l'ère soviétique par des systèmes d'armement occidentaux modernes, a déclaré jeudi Jens Stoltenberg.

Le secrétaire général de l'Alliance atlantique a pris cet engagement au lendemain d'une mise en garde du Kremlin sur les livraisons d'armes lourdes à l'Ukraine, qui constituent selon Moscou une menace pour la stabilité et la sécurité de l'Europe.

"Nous devons nous préparer pour le long terme", a déclaré Jens Stoltenberg. "Il est tout à fait possible que cette guerre dure des mois ou des années."

Le chef de l'Otan a assuré que les pays occidentaux continueraient à exercer une pression maximale sur le président russe Vladimir Poutine pour qu'il mette fin à son invasion, en imposant des sanctions économiques à la Russie et en fournissant des armes à l'Ukraine.

"Les alliés de l'Otan se préparent à fournir un soutien à l'Ukraine pendant une longue période et à l'aider à passer de l'ancien matériel de l'ère soviétique à des armes et des systèmes d'armement plus modernes aux normes de l'Otan qui nécessiteront aussi plus de formation", a-t-il dit.

(Reportage de Sabine Siebold, version française Tangi Salaün, édité par Bertrand Boucey)