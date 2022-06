L'Otan salue des "pas importants" de la Suède envers la Turquie

STOCKHOLM (Reuters) - La Suède a pris des mesures importantes à même de satisfaire les conditions posées par la Turquie pour approuver l'entrée de Stockholm dans l'Otan, a déclaré lundi le secrétaire général de l'alliance, Jens Stoltenberg.

Les autorités d'Ankara s'opposent à la candidature de la Suède et de la Finlande au motif, notamment, qu'elles abriteraient des "terroristes" du Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et de sa branche YPG en Syrie.

La Turquie réclame également la levée d'un embargo suédois sur les exportations d'armes la visant depuis l'offensive de l'armée turque dans le nord de la Syrie en octobre 2019.

"Je me félicite que la Suède ait entrepris de modifier sa législation antiterroriste et de revoir le cadre légal de ses exportations d'armements afin qu'il reflète son futur statut de membre de l'Otan et ses engagements nouveaux envers ses alliés", a dit Jens Stoltenberg lors d'une conférence de presse commune avec la Première ministre suédoise Magdalena Andersson.

"Ce sont deux pas importants en réponse aux préoccupations de la Turquie", a-t-il ajouté.

Magdalena Andersson a annoncé un renforcement de la législation antiterroriste suédoise à compter du 1er juillet "afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur la volonté de la Suède de combattre le terrorisme".

La Turquie, membre de l'Otan depuis 1952, est en position de bloquer l'entrée des deux pays nordiques, qui requiert l'unanimité. Les exigences d'Ankara concernent principalement la Suède.

(Reportage Johan Ahlander et Simon Johnson, version française Sophie Louet)