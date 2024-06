BRUXELLES (Reuters) - L'Otan va prendre en charge la coordination des livraisons d'armes à l'Ukraine jusqu'ici réservée aux Etats-Unis, a annoncé mercredi son secrétaire général, Jens Stoltenberg, dans le but de préserver l'aide militaire à Kyiv.

"Je m'attends à ce que les ministres approuvent un plan pour que l'Otan prenne en charge la coordination de l'assistance à la sécurité et de la formation en Ukraine", a déclaré Jens Stoltenberg, à la veille d'une réunion des ministres de la Défense de l'Otan à Bruxelles.

Cette annonce intervient alors que Donald Trump, candidat à l'élection présidentielle aux Etats-Unis face à l'actuel président Joe Biden, a émis des doutes sur son soutien à l'Otan et à l'Ukraine face à la Russie.

Mais de nombreux diplomates doutent de la portée de ce changement, les Etats-Unis étant le plus grand contributeur à l'alliance nord-Atlantique et le plus grand fournisseur d'armes à l'Ukraine.

(Sabine Siebold; version française Zhifan Liu)