L'Ouganda baisse la participation d'une entreprise chinoise au contrat ferroviaire et se tourne vers un rival turc

En 2015, le pays d'Afrique de l'Est a signé un contrat d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction avec CHEC pour développer le projet de chemin de fer à écartement standard (SGR), qui utilisera la norme internationale plutôt qu'un écartement plus étroit parfois utilisé dans la région.

La ligne de chemin de fer de 273 kilomètres, dont le coût est estimé à 2,2 milliards de dollars, reliera la capitale Kampala et la frontière de l'Ouganda avec le Kenya, où il est prévu de la raccorder à la propre voie ferrée à écartement standard du Kenya qui va jusqu'au port maritime de Mombasa, dans l'océan Indien.

L'Ouganda est toutefois frustré par le manque de volonté de la Chine de financer le projet et courtise désormais le turc Yapi Merkezi pour occuper le poste, a déclaré à Reuters un haut fonctionnaire du ministère des travaux et du projet de transport.

Il a parlé sous couvert d'anonymat car il n'était pas autorisé à s'exprimer sur le sujet.

"L'une des obligations du contrat avec les Chinois était qu'ils étaient censés aider l'Ouganda à trouver des financements, ce qui ne s'est pas vraiment réalisé", a déclaré le fonctionnaire.

Il a déclaré que l'Ouganda avait écrit à la société chinoise en décembre pour annuler le contrat et que les Chinois n'avaient jusqu'à présent pas indiqué d'objection à cette décision. Les responsables de CHEC n'étaient pas immédiatement joignables pour un commentaire.

Wang Wenbin, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, a déclaré que la Chine et l'Ouganda avaient par le passé coopéré conjointement dans le domaine des chemins de fer, des centrales hydroélectriques, des autoroutes, du développement du pétrole et du gaz, et de la construction d'infrastructures.

"La Chine et l'Ouganda sont des partenaires de coopération complets, et la coopération pratique entre les deux pays est à l'avant-garde de la coopération Chine-Afrique", a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse à Pékin.

La source au ministère ougandais des transports a déclaré qu'ils avaient tourné leur attention vers Yapi Merkezi de Turquie.

"Donc maintenant, les discussions se font avec Yapi Merkezi qui a montré son intérêt ... il n'y a pas encore de contrat avec eux, mais il y a un MoU et les choses avancent vite."

L'Ouganda a été particulièrement impressionné par le travail effectué par Yapi Merkezi en Tanzanie voisine, a-t-il déclaré, ajoutant qu'une équipe ougandaise s'était récemment rendue en Tanzanie pour voir le travail.

En Tanzanie, Yapi Merkezi participe à la construction d'une ligne de chemin de fer à écartement standard de 1 219 kilomètres que le pays développe dans le cadre de ses efforts pour stimuler le commerce avec l'Ouganda et d'autres pays voisins.

Yapi Merkezi n'a pas répondu immédiatement lorsqu'il a été contacté pour un commentaire.