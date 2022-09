L'Ouganda dit avoir payé la première tranche des réparations de la guerre du Congo

Dans un procès intenté pour la première fois contre l'Ouganda en 1999, le Congo a demandé à la Cour internationale de justice (CIJ) de contraindre l'Ouganda à lui verser 11 milliards de dollars à titre de réparations pour les morts, les pillages et les dommages économiques généraux causés par l'occupation militaire par l'Ouganda de certaines parties du Congo dans les années 1990.

"Il est vrai que nous avons payé 65 millions de dollars comme premier versement", a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Finances, Apollo Munghinda, ajoutant que le paiement a été effectué le 1er septembre.

Le porte-parole du gouvernement congolais, Patrick Muyaya, a confirmé que le premier des cinq versements avait été reçu.

Après de longues procédures, la CIJ, le plus haut tribunal des Nations Unies, a statué en 2005 que l'Ouganda avait violé le droit international en occupant des parties de l'est du Congo et en soutenant d'autres groupes armés pendant un conflit qui a fait rage de 1998 à 2003.

La cour, qui traite des différends entre États et dont les décisions sont définitives et sans appel, a ordonné aux deux parties de négocier des réparations. En 2015 cependant, le Congo a indiqué à la cour que les pourparlers étaient au point mort.

Les juges de la CIJ ont finalement décidé en février de cette année que l'Ouganda devait verser 325 millions de dollars en cinq versements annuels de 65 millions de dollars, à compter de septembre de cette année.