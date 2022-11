L'Ouganda enregistre une tendance à la baisse des cas d'Ebola - officiel

Ce développement est un signe majeur que le pays d'Afrique de l'Est connaît un certain succès dans ses efforts pour combattre sa dernière épidémie de la maladie mortelle de la fièvre hémorragique, plus de deux mois après qu'elle ait été déclarée.

C'est dans le district de Mubende, dans le centre de l'Ouganda, que l'épidémie a été initialement déclarée le 20 septembre. Ce district et un autre, Kassanda, sont considérés comme les épicentres de la propagation de la maladie. Les déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de ces districts ont été limités.

"Nous constatons une tendance à la baisse du nombre de cas", a déclaré la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, sur le service d'information local NTV, tard mercredi, citant l'absence de nouveaux cas dans les deux districts depuis de nombreux jours.

"Nous ne voyons pas non plus de nouveaux cas à Kampala, dans la grande région métropolitaine de Kampala, ni à Masaka et Jinja", deux autres villes, a-t-elle ajouté.

Le porte-parole du ministère de la Santé, Emmanuel Ainebyoona, a déclaré jeudi à Reuters que Mubende était restée au moins 16 jours sans nouveau cas et que Kampala, la capitale, n'avait pas enregistré de nouvelles infections depuis au moins deux semaines.

Le virus qui circule en Ouganda est la souche soudanaise d'Ebola, pour laquelle il n'existe pas de vaccin éprouvé, contrairement à la souche zaïroise, plus courante, qui s'est propagée lors des récentes épidémies en République démocratique du Congo voisine.

Mais trois vaccins candidats contre la souche soudanaise sont prévus pour un essai clinique en Ouganda.

Le pays a jusqu'à présent enregistré 141 cas et 55 décès, selon le ministère.