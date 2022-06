L'Ouganda et le Congo prolongent leur opération militaire conjointe dans l'est du Congo

L'Ouganda a envoyé au moins 1 700 soldats chez son voisin d'Afrique centrale en décembre pour aider à combattre un groupe rebelle violent connu sous le nom de Forces démocratiques alliées (ADF). Il s'agit de la plus importante intervention étrangère au Congo depuis plus de dix ans, hormis une opération de maintien de la paix des Nations Unies.

Initialement prévue pour durer six mois, l'opération Shujaa a été prolongée mercredi malgré une annonce antérieure de l'armée ougandaise selon laquelle elle retirerait ses troupes à la fin de la mission, sauf instructions contraires.

Le porte-parole de Shujaa, le colonel Mak Hazukay, a déclaré à Reuters que les armées congolaise et ougandaise avaient signé des documents le 1er juin pour prolonger leurs opérations militaires conjointes dans une troisième phase parce que la menace n'était pas "éradiquée".

La durée de la prolongation n'a pas encore été déterminée et le nombre de troupes déployées est une information classifiée, a-t-il ajouté.

Les ADF ont commencé par un soulèvement en Ouganda mais sont basés au Congo depuis la fin des années 1990. Elle a prêté allégeance à l'État islamique en 2019 et est accusée d'avoir tué des centaines de villageois lors de fréquents raids au cours des deux dernières années.

L'Ouganda a blâmé le groupe pour un triple attentat suicide dans sa capitale, Kampala, le 16 novembre, qui a tué sept personnes, dont les kamikazes.

L'État islamique a revendiqué une attaque contre un village de la province du Nord-Kivu dimanche, qui a tué au moins 15 civils. [L1N2XN21C]

Les ADF font partie de plusieurs milices qui se disputent les terres et les ressources dans l'est du Congo, riche en minerais, depuis une dizaine d'années, un conflit qui a fait des milliers de morts et déplacé des millions de personnes.