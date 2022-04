L'Ouganda lutte contre le légionnaire dévoreur de cultures, en accusant le changement climatique

L'Ouganda est un important producteur de maïs et exporte une grande partie de sa production annuelle vers les pays voisins, notamment le Sud-Soudan, la République démocratique du Congo et le Kenya.

Le retard des pluies dans de nombreuses régions du pays d'Afrique de l'Est a repoussé la plantation des cultures pour la première saison de cette année, ce qui signifie que la plupart des cultures sont encore jeunes lorsque l'impact de l'attaque de la chenille légionnaire est le plus dévastateur.

L'Ouganda a déjà souffert de ce ravageur, qui se transforme en papillon de nuit. Son nom vient du fait qu'il marche à travers le paysage en grands groupes lorsqu'il est au stade de chenille, se régalant de jeunes plantes et anéantissant des champs entiers.

"La gravité et l'étendue des épidémies sont accrues par des périodes de sécheresse prolongées suivies de tempêtes de pluie en début de saison qui facilitent la migration des papillons de nuit", a déclaré le ministère de l'agriculture dans un communiqué.

Il a déclaré que le changement climatique était probablement à l'origine de l'infestation, la légionnaire uniponctuée ayant migré en Ouganda depuis des pays plus chauds en raison du réchauffement climatique.

Jusqu'à présent, les districts où les chenilles légionnaires ont été détectées se trouvent principalement dans l'est, le centre et le nord de l'Ouganda, a indiqué le ministère, avec des cultures telles que le maïs, le millet et le sorgho, ainsi que des pâturages touchés.

La déclaration n'a pas précisé la superficie affectée, mais a indiqué qu'une grande quantité de pesticides et de pompes de pulvérisation avait été achetée et distribuée aux districts touchés.

Originaire des Amériques, la chenille légionnaire a été détectée pour la première fois en Afrique centrale et occidentale au début de 2016 et, en deux ans, elle s'est répandue dans presque toute l'Afrique subsaharienne, selon l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO).