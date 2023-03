L'Ouganda a déclaré jeudi qu'il s'attendait à ce que sa dette publique colossale entre dans une "tendance à la baisse" grâce à une forte croissance économique, qui devrait atteindre 7 % lorsque le pays commencera à produire du pétrole en 2025.

Le ministère des finances de ce pays d'Afrique de l'Est s'est déjà dit préoccupé par l'accroissement de la dette publique et par l'augmentation des coûts du service de la dette, et des inquiétudes similaires ont été exprimées par la banque centrale et d'autres acteurs.

Afin d'atténuer les problèmes liés à la dette, le ministère a déclaré qu'il ne procéderait à aucun emprunt extérieur au cours du nouvel exercice financier qui débute en juillet.

"Nous nous attendons à ce que la dette publique en tant que part du PIB soit en baisse, grâce à une croissance économique robuste", a déclaré Ramathan Ggoobi, le plus haut responsable du Trésor au sein du ministère des finances ougandais, dans un communiqué envoyé par le Media Centre, le service de communication du gouvernement.

"À moyen terme, la croissance économique sera principalement alimentée par les activités du secteur pétrolier et gazier... Nous prévoyons que la croissance du PIB réel passera à plus de 7 % au début de la production commerciale de pétrole".

L'Ouganda prévoit de commencer à pomper du pétrole brut en 2025 à partir de gisements situés dans l'ouest du pays, près de la frontière avec la République démocratique du Congo.

En janvier, la société chinoise CNOOC a lancé le programme de forage du premier puits de production dans ces champs, dont elle est copropriétaire avec la société française TotalEnergies et la compagnie pétrolière nationale de l'Ouganda.

Selon la banque centrale, la dette publique totale du pays s'élevait à environ 21 milliards de dollars en octobre, soit un peu moins de 50 % du PIB du pays.