L'Ouganda va dévoiler son premier programme de forage pour la production commerciale de pétrole

La nation d'Afrique de l'Est a découvert des réserves commerciales de pétrole il y a près de deux décennies, mais la production a été retardée à plusieurs reprises par un manque d'infrastructures comme un oléoduc.

"Aujourd'hui, nous marquons une nouvelle étape et nous nous rapprochons de la première huile avec le lancement du forage des puits de développement et de production pour les champs pétroliers de Kingfisher", a déclaré sur Twitter la Petroleum Authority of Uganda (PAU), organisme gouvernemental.

La PAU, qui réglemente le secteur pétrolier, a déclaré que le président Yoweri Museveni devait officier "au lancement de la campagne de spudding (forage)" sur un site de la zone du projet Kingfisher, l'une des deux zones de développement pétrolier commercial du pays.

Kingfisher, situé près du flanc sud du lac Albert dans l'ouest du pays, est exploité par la société chinoise CNOOC. La deuxième zone de projet ougandaise, Tilenga, située au nord du lac Albert, à cheval sur le Nil, est exploitée par la société française TotalEnergies.

Les deux entreprises sont copropriétaires de tous les champs pétrolifères existants en Ouganda, aux côtés de l'entreprise publique Uganda National Oil Company (UNOC).

Au pic, l'Ouganda prévoit de produire environ 230 000 barils de pétrole brut par jour.

La plate-forme qui doit être lancée mardi sera utilisée pour forer un total de 31 puits à Kingfisher, tandis que trois plates-formes qui seront déployées plus tard dans la zone du projet Tilenga foreront un total de 426 puits de production, selon le ministère de l'énergie et du développement minéral.

Les réserves de brut de l'Ouganda sont estimées à 6,5 milliards de barils, dont 1,4 milliard de barils sont récupérables.

Le pays exportera son brut par le biais d'un oléoduc de 1443 kilomètres de long chauffé à l'électricité, depuis les champs pétrolifères jusqu'au port de Tanga, dans l'océan Indien, en Tanzanie voisine.