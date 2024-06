L'Europe doit réduire ses prix énergétiques, développer ses marchés de capitaux et se doter de politiques industrielles et commerciales plus solides pour être compétitive, a déclaré l'ancien premier ministre italien Mario Draghi avant la publication de son rapport commandé par l'Union européenne.

En septembre dernier, la Commission européenne a demandé à M. Draghi, également ancien président de la Banque centrale européenne, de rédiger un rapport pour l'UE sur la manière de maintenir la compétitivité de son économie dans un monde caractérisé par de nouvelles menaces pour la sécurité, le changement climatique et l'évolution rapide des technologies.

Ce rapport sera publié dans les prochaines semaines. Lors d'un discours prononcé en Espagne, M. Draghi a donné un avant-goût de son contenu en soulignant que la croissance de la productivité plus faible en Europe qu'aux États-Unis était principalement due à un secteur technologique américain beaucoup plus fort.

Cet écart de productivité devrait se creuser à mesure que les États-Unis prennent de l'avance dans les domaines de l'intelligence artificielle et de l'informatique dématérialisée, a-t-il déclaré.

Pour développer les technologies numériques à forte intensité énergétique, l'UE doit réduire les prix de l'électricité, qui sont actuellement deux à trois fois plus élevés qu'aux États-Unis, a déclaré M. Draghi.

Cela nécessiterait un déploiement plus rapide des sources d'énergie renouvelables, le développement des réseaux électriques et un découplage entre les prix des énergies renouvelables et ceux de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles.

Les entreprises européennes doivent augmenter leurs dépenses en matière de recherche et d'innovation, qui sont actuellement inférieures de moitié à celles des entreprises américaines.

Les investissements publics dans la recherche et l'innovation, qui représentent environ 0,7 à 0,8 % du PIB, sont similaires de part et d'autre de l'Atlantique, mais les dépenses de l'UE ont été réparties entre 27 pays, avec peu de priorités ou de coordination.

L'UE devrait développer ses marchés de capitaux afin de permettre à l'épargne privée européenne massive de financer les entreprises européennes par le biais de titres tels que les obligations et les actions, a-t-il déclaré.

M. Draghi a déclaré que l'UE devait coordonner les accords commerciaux préférentiels et les investissements directs avec les pays riches en ressources, constituer des stocks dans certains domaines critiques et créer des partenariats industriels pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement en technologies clés.

Il a comparé les dépenses de la Chine en matière de stratégie industrielle à celles des plus grandes économies de l'UE, la France et l'Allemagne.

"Selon une estimation prudente, en 2019, la Chine a dépensé environ trois fois plus pour sa politique industrielle que l'Allemagne ou la France en pourcentage du PIB, et en dollars à PPA (parité de pouvoir d'achat), elle a dépensé environ dix fois plus que les deux pays réunis", a-t-il déclaré.

M. Draghi a déclaré que la réponse de l'UE devrait être de faire pression sur la Chine pour qu'elle respecte les règles du commerce mondial et, à défaut, de ne pas craindre d'imposer des droits de douane et d'utiliser ses propres subventions. (Reportage de Jan Strupczewski, édition de Ros Russell)