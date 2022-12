L'UE adopte une loi empêchant l'importation de marchandises liées à la déforestation

La loi obligera les entreprises à produire une déclaration de diligence raisonnable prouvant que leurs chaînes d'approvisionnement ne contribuent pas à la destruction des forêts avant de vendre des marchandises dans l'UE - sous peine de se voir infliger de lourdes amendes.

"J'espère que cette réglementation innovante donnera un élan à la protection des forêts dans le monde entier et inspirera d'autres pays lors de la COP15", a déclaré le négociateur principal du Parlement européen, Christophe Hansen.

La déforestation est une source majeure d'émissions de gaz à effet de serre qui alimentent le changement climatique et sera au centre de la conférence COP15 des Nations unies cette semaine, où les pays chercheront à conclure un accord mondial pour protéger la nature.

Les négociateurs des pays de l'UE et du Parlement européen ont conclu l'accord sur la loi tôt mardi.

Elle s'appliquera au soja, au bœuf, à l'huile de palme, au bois, au cacao et au café, ainsi qu'à certains produits dérivés comme le cuir, le chocolat et les meubles. Le caoutchouc, le charbon de bois et certains dérivés de l'huile de palme ont été inclus à la demande des parlementaires européens.

Les entreprises devront montrer quand et où les produits de base ont été produits et fournir des informations "vérifiables" indiquant qu'ils sont exempts de déforestation - ce qui signifie qu'ils n'ont pas été cultivés sur des terres déboisées après 2020.

Elles doivent également montrer que les droits des populations autochtones ont été respectés pendant la production des marchandises.

Le non-respect de cette obligation pourrait entraîner des amendes allant jusqu'à 4 % du chiffre d'affaires d'une entreprise dans un pays de l'UE.

Les pays de l'UE et son Parlement vont maintenant approuver officiellement la législation. La loi peut entrer en vigueur 20 jours plus tard, bien que certaines règles soient applicables pendant 18 mois.

Les pays membres de l'UE seront tenus d'effectuer des contrôles de conformité portant sur 9 % des entreprises exportant depuis des pays présentant un risque élevé de déforestation, 3 % depuis des pays à risque standard et 1 % pour les pays à faible risque.

Des pays comme le Brésil, l'Indonésie, la Colombie et la Malaisie ont critiqué le plan de l'UE, prévenant que les règles seront lourdes et coûteuses.

Le commissaire européen à l'environnement, Virginijus Sinkevicius, a déclaré lundi à Reuters qu'il avait visité ou parlé avec les gouvernements concernés par la loi, et que l'UE travaillerait avec les pays pour les aider à renforcer leur capacité à mettre en œuvre les règles.