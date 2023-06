La Commission européenne a appelé mercredi à des discussions internationales sur les dangers et la gouvernance de la géo-ingénierie, estimant que de telles interventions visant à modifier le climat présentaient des risques "inacceptables".

La géo-ingénierie suscite un intérêt croissant, car les pays ne parviennent pas à réduire les émissions de gaz à effet de serre assez rapidement pour enrayer le changement climatique. Mais la question de la manipulation des systèmes planétaires pour lutter contre le réchauffement climatique reste très controversée.

"Personne ne devrait mener seul des expériences sur notre planète commune", a déclaré Frans Timmermans, responsable de la politique climatique de l'Union européenne, lors d'une conférence de presse.

"Cette question devrait être débattue dans le bon forum, au plus haut niveau international", a-t-il ajouté, suggérant les Nations unies comme lieu potentiel de discussion sur les risques et l'utilisation possible de la géo-ingénierie.

Les techniques de géo-ingénierie consistent à éliminer directement les émissions de CO2 de l'atmosphère. Les premières usines à cet effet sont déjà en service et capturent des quantités infimes de CO2 par rapport aux émissions des pays.

Plus controversée, la modification du rayonnement solaire (SRM) réduirait la quantité de lumière solaire atteignant la surface de la Terre, par exemple en pulvérisant des aérosols de sulfate dans la stratosphère afin de renvoyer davantage de lumière dans l'espace.

Joanna Haigh, professeur émérite à l'Imperial College de Londres, a déclaré qu'en plus de présenter des dangers physiques, ces technologies risquaient de donner aux pollueurs une excuse pour ne pas s'attaquer à la cause première du changement climatique, à savoir les émissions de gaz à effet de serre produites par la combustion de combustibles fossiles.

"La gouvernance de la géoingénierie sera extrêmement complexe, mais nécessaire pour réglementer toute technologie future de géoingénierie qui pourrait réduire les températures moyennes mondiales", a-t-elle ajouté.

Dans un document explicatif, la Commission a déclaré qu'en l'état actuel de son développement, le MRS "représente un niveau de risque inacceptable pour l'homme et l'environnement".

L'Union européenne finance deux projets visant à évaluer les techniques de géo-ingénierie, mais a déclaré qu'aucun d'entre eux ne développerait ou ne testerait le mécanisme de réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Le MRS a divisé l'opinion des scientifiques.

Plus d'une centaine d'entre eux ont signé en février une lettre de soutien à la recherche visant à déterminer si le MRS pourrait réduire le risque immédiat de réchauffement de la planète alors que les pays tentent de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre.

D'autres scientifiques ont demandé l'interdiction de la géo-ingénierie solaire, arguant qu'il serait impossible de la gouverner et qu'elle pourrait avoir des effets imprévisibles, notamment sur le climat et l'agriculture.