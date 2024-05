Les gouvernements de l'Union européenne ont officiellement approuvé lundi une nouvelle loi visant à garantir que l'Union produise 40 % de ses panneaux solaires, turbines éoliennes, pompes à chaleur et autres équipements de technologie propre, et à aider l'industrie européenne à rivaliser avec ses concurrents américains et chinois.

Le Net Zero Industry Act (NZIA) entrera en vigueur le mois prochain ou début juillet, une fois qu'il aura été signé par les présidents du Parlement européen et du Conseil et publié au journal officiel de l'UE.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

Cette loi est une pièce maîtresse de l'action menée par l'UE pour s'assurer qu'elle est non seulement un leader mondial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais aussi dans la fabrication de la technologie nécessaire.

L'Europe s'appuie de plus en plus sur la Chine, qui devrait détenir 80 % de la capacité mondiale de production d'énergie solaire. L'UE craint également que les 369 milliards de dollars de subventions vertes prévues par la loi américaine sur la réduction de l'inflation n'incitent les producteurs européens à se délocaliser.

CONTEXTE

L'Union européenne s'est fixé comme objectif pour 2030 de produire 40 % des produits nécessaires à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit des énergies renouvelables, de l'énergie nucléaire, des pompes à chaleur, des électrolyseurs et d'autres technologies de décarbonisation, y compris la capture du carbone.

L'UE vise également à atteindre 15 % de la production mondiale de ces technologies d'ici à 2040.

La NZIA propose de rationaliser l'octroi des permis pour les projets qui stimulent l'industrie manufacturière de l'UE, en veillant à ce que la plupart des permis soient délivrés dans un délai de six à neuf mois.

Les pouvoirs publics qui achètent des produits issus des technologies propres devront fonder leur choix non seulement sur le prix, mais aussi sur la durabilité et la résilience de l'offre (30 %), c'est-à-dire la mesure dans laquelle l'UE dépend de l'approvisionnement en provenance d'un seul pays tiers.

L'objectif sera particulièrement difficile à atteindre dans le domaine de l'énergie solaire, car les fabricants européens fournissent moins de 3 % des panneaux déployés dans l'UE et luttent pour leur survie. Le secteur européen de l'énergie éolienne est beaucoup plus solide, même si les entreprises chinoises s'y implantent de plus en plus.