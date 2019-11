L'UE autorise la commercialisation du premier vaccin contre Ebola

11 novembre (Reuters) - La Commission européenne a autorisé lundi la mise sur le marché par le laboratoire pharmaceutique américain Merck du premier vaccin contre la fièvre hémorragique Ebola.

Le vaccin, baptisé Ervebo, est autorisé pour les personnes âgées de 18 ans ou plus. Il avait déjà utilisé en urgence pour tenter d'enrayer la dernière épidémie de fièvre Ebola en République démocratique du Congo (RDC).

Depuis la mi-2018, la fièvre Ebola a fait plus de 2.100 morts en RDC, soit la deuxième épidémie la plus meurtrière dans l'histoire de cette maladie après celle de 2013-2016 qui a fait plus de 11.300 morts en Afrique de l'Ouest.

