La Commission européenne a autorisé le vaccin contre le virus respiratoire syncytial (VRS) de GSK pour les personnes âgées, a déclaré le fabricant britannique de médicaments mercredi, ce qui en fait le premier vaccin dans la région contre la maladie respiratoire commune qui peut être fatale pour les personnes âgées.

L'autorisation de l'UE intervient environ un mois après que la Food and Drug Administration (FDA) américaine a approuvé le vaccin pour les personnes âgées de 60 ans et plus, soit la même tranche d'âge que celle visée par l'autorisation de l'UE.

La FDA a également approuvé un vaccin similaire de Pfizer le mois dernier.

"Les premiers lancements sont prévus avant la saison 2023/2024 du VRS, qui commence généralement à l'automne", a déclaré GSK, qui prévoit de vendre le vaccin sous le nom de marque Arexvy.

Le VRS provoque généralement des symptômes bénins, semblables à ceux du rhume, mais il peut aussi entraîner des maladies graves et des hospitalisations.

En Europe, le VRS entraîne chaque année plus de 270 000 hospitalisations et environ 20 000 décès à l'hôpital chez les adultes de 60 ans et plus, selon GSK.