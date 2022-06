L'UE cherche à accélérer les accords commerciaux alors que la guerre en Ukraine l'oblige à se remettre en question

M. Dombrovskis a déclaré qu'il existait un "très large consensus" parmi les ministres réunis à Luxembourg sur le fait que le bloc devait intensifier ses efforts pour conclure, signer et ratifier les accords commerciaux.

"Nous devons reconsidérer le paysage géopolitique actuel pour assurer la sécurité de nos chaînes d'approvisionnement et créer de nouvelles opportunités pour nos exportateurs", a-t-il déclaré.

M. Dombrovskis a déclaré que la guerre en Ukraine était le principal, mais pas le seul, facteur à l'origine de la plus grande attention accordée par le bloc aux accords commerciaux. Le "positionnement ambigu" de la Chine à l'égard de l'invasion de l'Ukraine par la Russie était également un problème, bien que Bruxelles ait encore besoin de parler à Pékin.

Selon les diplomates de l'UE, la France, qui assure la présidence tournante de l'UE pour six mois, a interrompu ses démarches pour conclure des accords commerciaux, notamment avec le Chili et le Mexique, afin de ne pas perturber les élections présidentielles et législatives d'avril et de juin.

La France est particulièrement sensible à l'augmentation des importations de bœuf que ces accords pourraient entraîner, mais elle a nié qu'elle bloquait les accords. La République tchèque, plus orientée vers le libre-échange, prend la présidence de l'UE le 1er juillet.

Le ministre finlandais du commerce, Ville Skinnari, a déclaré avant la réunion que son pays était un fervent partisan d'un accord avec le bloc Mercosur, composé de l'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay, conclu en 2019, mais mis en attente en raison des préoccupations de l'UE concernant la déforestation en Amazonie.

Le ministre français du commerce, Franck Riester, a déclaré qu'il était important que les pays du Mercosur fournissent des garanties sur le développement durable avant que l'accord puisse être ratifié.

L'Union européenne négocie également des accords de libre-échange avec l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et l'Inde.