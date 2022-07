L'UE cherche à assouplir la règle des créneaux horaires dans les aéroports pour les compagnies aériennes

Les compagnies aériennes doivent normalement utiliser 80 % des créneaux aéroportuaires qui leur sont prescrits pour éviter de les perdre au profit de leurs rivaux, mais l'exécutif européen a suspendu cette règle pendant la crise du COVID-19 et a fixé le seuil à 64 % pour la saison d'été 2022.

La Commission a annoncé mardi que le taux standard d'utilisation des créneaux horaires de 80 % reviendrait le 30 octobre, tout en prolongeant la possibilité d'appliquer l'exemption de "non-utilisation justifiée des créneaux" (JNUS) créée pendant la pandémie.

"Le maintien de cet outil nous donnera suffisamment de flexibilité - une assurance - pour agir en cas de nouvelle détérioration de la situation de santé publique, ou même si nous sommes confrontés à de nouvelles retombées de la guerre russe en Ukraine", a déclaré la commissaire aux transports, Adina Valean, dans un communiqué.

Dans le cadre de la proposition, qui devra être approuvée par le Parlement européen et les gouvernements de l'UE, les compagnies aériennes seraient autorisées à recourir à des exemptions en raison d'urgences sanitaires, de catastrophes naturelles ou de troubles politiques.

La Commission serait en mesure d'abaisser le taux d'utilisation si le trafic aérien tombe en dessous de 80 %, par rapport aux chiffres de 2019, pendant quatre semaines consécutives en raison du COVID-19 ou à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

L'exécutif européen a déclaré qu'il proposait également des mesures visant à atténuer les conséquences de la guerre en Ukraine et à rétablir la connectivité aérienne entre l'UE et l'Ukraine lorsque cela est possible, notamment une période de récupération de 16 semaines avant que les exigences en matière d'utilisation des créneaux ne redeviennent applicables.