L'UE cherche à guérir et à ramener la nature grâce à une loi historique

Le responsable de la politique environnementale de l'Union européenne, Virginijus Sinkevicius, a déclaré à Reuters que la proposition obligerait les pays de l'UE à restaurer collectivement la nature sur 20 % des terres de l'UE d'ici 2030, et à atteindre des objectifs individuels pour certains habitats et espèces.

"Rien ne peut remplacer les services écosystémiques que fournissent les océans, nos sols ou nos forêts", a-t-il déclaré dans une interview.

L'UE a inscrit ses objectifs en matière de changement climatique dans la loi, mais pas encore ceux visant à protéger la nature.

La loi fixera des objectifs contraignants pour accroître les populations d'oiseaux des champs, inverser le déclin des pollinisateurs et rétablir le cours naturel de 25 000 km de rivières d'ici à 2030. Les pays devront élaborer des plans nationaux pour contribuer aux objectifs de l'UE.

L'agriculture, la sylviculture et l'urbanisation intensives alimentent la dégradation des habitats naturels. La plupart des habitats et des espèces protégés en Europe ont un état de conservation négatif, et un tiers des espèces d'abeilles et de papillons ont des populations en déclin.

La proposition de l'UE, qui a été retardée deux fois, devra être approuvée par le Parlement européen et les pays de l'UE - dont certains ont cherché à retarder ou à annuler les mesures relatives à l'agriculture durable, en invoquant l'impact de la guerre en Ukraine sur l'approvisionnement alimentaire mondial.

M. Sinkevicius a déclaré que la crise alimentaire mondiale était entièrement due au fait que la Russie bloquait l'exportation de millions de tonnes de céréales ukrainiennes, et que si l'on ne mettait pas fin à la dégradation de la nature, les capacités agricoles de l'Europe finiraient par diminuer.

"Si nous perdons la fertilité des sols, si l'érosion et la dégradation des sols se poursuivent, cela aura un impact majeur sur notre production agricole", a-t-il déclaré. L'érosion des sols coûte déjà à l'Europe environ 1,2 milliard d'euros (1,3 milliard de dollars) par an en perte de production agricole.

Les activités économiques comme l'agriculture ne seraient pas interdites sur les terres où des mesures de restauration de la nature sont déployées, selon la loi européenne.

Laura Hildt, chargée de mission au Bureau européen de l'environnement à but non lucratif, a qualifié la loi d'"énorme opportunité" pour lutter contre la perte d'espèces sauvages et le changement climatique, mais a déclaré que seule une restauration substantielle de la nature devrait compter pour les objectifs.

"C'est formidable d'avoir un objectif global. Mais il doit être rempli avec les bonnes mesures plutôt qu'avec tout un tas de choses faibles qui ne sont pas susceptibles d'apporter un changement", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 0,9494 euros)