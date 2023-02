L'UE cherche à renforcer ses frontières pour éloigner les migrants indésirables

L'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, l'Irlande et le Danemark faisaient partie des 27 dirigeants nationaux réunis dans le centre de l'UE à Bruxelles pour exprimer leur inquiétude face à l'augmentation des arrivées irrégulières, avec quelque 330 000 passages de frontières enregistrés l'année dernière.

"Les pays européens connaissent une forte augmentation du nombre de personnes qui viennent de l'extérieur de l'Europe de manière irrégulière", a déclaré le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

"Il est important que nous, en tant qu'Européens, décidions qui entre dans nos pays, et non les trafiquants d'êtres humains [...]. Ceux qui obtiennent le statut de réfugié ont le droit de rester, mais d'autres ne l'ont pas, et ils devraient être renvoyés."

L'immigration est un sujet politiquement très sensible dans l'UE depuis 2015, lorsque plus d'un million de personnes - fuyant pour la plupart la guerre en Syrie - ont traversé la Méditerranée pour arriver en Europe, et que les États membres se sont âprement disputés sur la manière de subvenir à leurs besoins.

Incapable de se mettre d'accord, le bloc de 450 millions de personnes s'est tourné vers le resserrement de ses frontières pour empêcher les personnes du Moyen-Orient, d'Afrique et d'Asie d'arriver, malgré les critiques selon lesquelles une telle politique était inhumaine et négligeait les lacunes du marché du travail.

De l'Espagne et de la Grèce à la Lettonie et à la Pologne, l'UE comptait plus de 2 000 kilomètres (1 240 miles) de murs et de clôtures frontaliers en 2022, contre un peu plus de 300 kilomètres (185 miles) en 2014, selon un rapport du Parlement européen.

Pourtant, avec la mobilité mondiale qui redémarre depuis la pandémie de COVID-19, les arrivées irrégulières dans l'UE ont augmenté l'année dernière pour atteindre leur plus haut niveau depuis 2016, ravivant une rhétorique anti-immigration plus dure.

MURS ET CLÔTURES

"Nous devons "tirer le frein" de l'immigration clandestine dans l'UE", a déclaré le chancelier autrichien Karl Nehammer.

"Nous avons besoin de l'argent pour cela, peu importe si vous l'appelez une clôture ou une infrastructure frontalière. La Bulgarie a besoin d'aide en matière de surveillance des frontières et de personnel, avec des équipements techniques, chaque clôture n'est bonne que si la surveillance est efficace."

L'exécutif de l'UE, qui détient le budget commun du bloc, a longtemps refusé de financer les murs frontaliers, bien qu'il paie pour les équipements de surveillance et autres infrastructures.

Le premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel, s'est prononcé contre le financement des murs, déclarant que l'héritage de l'Europe était de surmonter les divisions après la Seconde Guerre mondiale et de créer finalement une zone de 27 pays où les voyageurs peuvent franchir les frontières sans contrôle.

"Pour l'instant, ce qui est sur la table, c'est la Bulgarie-Turquie ... mais cela ne suffira pas - il y aura donc à nouveau de nouvelles clôtures et à nouveau de nouveaux murs.... La conclusion est-elle que nous voulons une forteresse en Europe ?"

Son homologue belge a déclaré que la situation équivalait à "une crise migratoire majeure", tandis que le premier ministre néerlandais s'est prononcé en faveur d'une restriction des visas et de l'aide aux pays qui ne coopèrent pas.

L'Italie a demandé plus d'argent pour l'Afrique, la Hongrie voulait plus de murs et la France a déclaré que l'UE devrait aider à lutter contre la pauvreté et le terrorisme dans le monde, ainsi qu'à combattre le réchauffement climatique pour voir moins de personnes en mouvement.

Le plus haut diplomate du bloc a déclaré que la "forteresse Europe" n'était pas la solution et que l'UE devrait également proposer aux immigrants des moyens légaux d'entrer sur son territoire : "Les gens se déplacent parce que dans leur pays il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de paix, il n'y a pas de stabilité", a déclaré Josep Borrell.

Le groupe caritatif catholique Caritas a déclaré que les dirigeants de l'UE devraient envisager d'améliorer les procédures d'asile et les centres d'accueil du bloc afin de "mettre les droits de l'homme et la dignité au premier plan".