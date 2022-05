L'UE conclut un accord sur des règles d'urgence pour remplir les stocks de gaz

La Russie fournit 40 % du gaz de l'UE. Le mois dernier, elle a coupé l'approvisionnement de la Pologne et de la Bulgarie après leur refus de payer le combustible en roubles. Le gaz alimente les usines, chauffe les foyers et produit de l'électricité dans toute l'Europe, et les pays se précipitent pour remplir les stocks afin de se protéger contre d'éventuels chocs d'approvisionnement.

L'accord obligerait les pays de l'UE à remplir conjointement le stockage de gaz à au moins 85 % d'ici novembre de cette année et en 2023, et à 90 % en 2024 et 2025. Le stockage de gaz de l'UE est actuellement rempli à 41 %.

Chaque pays doit mettre en réserve suffisamment de gaz pour couvrir 35 % de sa consommation annuelle au cours des cinq dernières années. Ce système est conçu pour alléger la charge des pays disposant d'importants sites de stockage de gaz, après que la Hongrie, l'Autriche et les Pays-Bas eurent fait part de leurs inquiétudes quant au fait que leurs entreprises seraient contraintes d'acheter de gros volumes à des prix du gaz proches des records, alors que celles des pays disposant de peu de stockage ne le seraient pas.

Les pays ne disposant pas d'installations de stockage devraient stocker suffisamment de combustible dans d'autres États pour couvrir 15 % de leur consommation annuelle de gaz. Chypre, Malte et l'Irlande, qui ne sont pas connectés aux réseaux gaziers des autres pays, sont exemptés.

"Ce qui est en jeu ici, c'est la sécurisation de l'approvisionnement en gaz pour l'hiver prochain pour tous les Européens", a déclaré le principal négociateur du Parlement, l'ancien Premier ministre polonais Jerzy Buzek.

Le gaz naturel liquéfié et les combustibles stockés comme le pétrole peuvent compter pour atteindre les objectifs.

Les pays doivent également certifier les propriétaires de sites de stockage afin de vérifier s'ils posent des risques pour la sécurité énergétique - une mesure visant directement la société russe Gazprom, qui a récemment maintenu ses sites de stockage européens à des niveaux inhabituellement bas. Les opérateurs qui se voient refuser la certification doivent renoncer à la propriété ou au contrôle de ces sites.

Les inquiétudes concernant l'approvisionnement russe ont déjà incité les entreprises de l'UE à remplir les sites de stockage après l'hiver à une vitesse record, malgré les prix élevés du gaz.

Les pays de l'UE et le Parlement européen doivent chacun approuver officiellement l'accord. Le Parlement doit se prononcer à ce sujet le mois prochain.