L'UE déclare à la COP27 qu'elle augmentera ses ambitions en matière de climat

L'Union européenne prévoit d'actualiser son objectif de réduction des émissions dans le cadre de l'accord de Paris sur le climat, a déclaré mardi le responsable de la politique climatique de l'UE lors du sommet COP27. La mise à jour devrait intervenir avant le sommet des Nations unies de l'année prochaine.

L'annonce faite par le troisième plus gros pollueur au monde - après la Chine et les États-Unis - vise à convaincre les autres que l'UE à 27 pays respecte ses engagements en matière de lutte contre le changement climatique, alors même qu'elle lutte contre une crise énergétique.

"L'UE est prête à mettre à jour notre NDC", a déclaré le responsable du climat de l'UE, Frans Timmermans, lors du sommet de la COP27 en Égypte, en faisant référence à la contribution déterminée au niveau national du bloc, ou objectif de réduction des émissions conformément à l'accord de Paris de 2015 visant à freiner le réchauffement climatique.

"Ne laissez donc personne vous dire, ici ou à l'extérieur, que l'UE fait marche arrière", a-t-il déclaré.

L'UE possède l'une des politiques de lutte contre le changement climatique les plus ambitieuses parmi les grands émetteurs, s'étant engagée à réduire ses émissions nettes de gaz à effet de serre de 55 % d'ici 2030, par rapport aux niveaux de 1990, et à les éliminer d'ici 2050.

Les pays et les parlementaires de l'UE négocient actuellement une législation visant à atteindre ces objectifs, qui devrait être terminée d'ici la fin de l'année, selon M. Timmermans. Un fonctionnaire de l'UE a déclaré que l'Union prévoyait de revoir ses objectifs à la hausse avant le sommet des Nations unies sur le climat qui se tiendra en novembre 2023.

En amont de la COP27, l'UE s'est empressée de conclure des accords sur trois des lois, dont une interdiction de vendre de nouvelles voitures à carburant fossile en 2035. Si elles sont mises en œuvre, ces politiques réduiraient les émissions nettes des pays de l'UE de 57 %, et non de 55 %, a déclaré M. Timmermans.

L'invasion de l'Ukraine par le président russe Vladimir Poutine a entraîné une ruée vers le gaz en Europe et incité certains pays à brûler davantage de charbon, car ils cherchent à remplacer les approvisionnements énergétiques en provenance de Russie qui ont été perturbés cette année.

Les responsables politiques de l'UE affirment que l'utilisation d'un plus grand nombre de combustibles fossiles est temporaire, et citent les plans de développement des énergies renouvelables que la Commission européenne a proposé de rendre plus ambitieux cette année pour aider les pays à se passer plus rapidement du gaz russe.

Mais le fait que les pays européens brûlent plus de charbon et financent de nouveaux projets pour brûler plus de gaz - tout en exhortant les pays les plus pauvres à se sevrer de ce combustible - a conduit certains pays au sommet COP27 à se plaindre d'un recul par rapport aux objectifs écologiques.

L'Allemagne, la plus grande économie d'Europe, fait partie de ceux qui se précipitent pour construire des infrastructures gazières afin d'importer du carburant non russe.

Le chancelier Olaf Scholz a déclaré en mai que l'Allemagne souhaitait poursuivre des projets gaziers avec le Sénégal, qui possède des milliards de mètres cubes de réserves de gaz - même après avoir promis l'année dernière d'arrêter de financer des projets de combustibles fossiles à l'étranger.

La confluence des crises cette année, de la guerre en Europe à l'inflation galopante, a détourné l'attention de nombreux dirigeants du changement climatique. Près de 200 pays ont convenu, lors de la conférence des Nations unies sur le climat qui s'est tenue l'année dernière à Glasgow, de mettre à jour leurs objectifs climatiques en 2022. Jusqu'à présent, seuls une trentaine l'ont fait.

