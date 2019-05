L'UE demande à Damas, Moscou et Téhéran de protéger les civils à Idlib

BRUXELLES, 29 mai (Reuters) - L'Union européenne a réclamé mercredi l'instauration d'un cessez-le-feu dans la province d'Idlib et demandé à la Russie de protéger les civils pris dans le piège des combats.

"Nous attendons du régime syrien et des pays (ayant participé aux conférences) d'Astana de prendre immédiatement leurs responsabilités et de respecter leurs engagements et de garantir la protection immédiate des civils", ont déclaré dans un communiqué Federica Mogherini, chef de file de la diplomatie européenne et le responsable européen de l'aide humanitaire, Christos Stylianides.

"Les attaques visant les femmes et les enfants et les autres civils, leurs déplacements (forcés) et la destruction de bâtiments civils ne peuvent être justifiés quelles que soient les circonstances", ont-ils encore estimé.

Quelque 180.000 civils ont fui les récents bombardements, qui ont fait des dizaines de morts dans le sud de la province d'Idlib où de violents combats opposent les forces de Bachar al Assad aux rebelles qui défendent leur dernier bastion.

Le gouvernement syrien dit avoir répondu à des attaques de combattants du groupe djihadiste Hayat Tahrir al Cham, même si de source proche de l'opposition, on relève que l'offensive gouvernementale ne se concentre pas sur la partie centrale d'Idlib où le groupe lié à Al Qaïda est le plus actif.

La plupart des bombardements ont au contraire visé la zone tampon mise en place autour de la province dans le cadre d'un accord conclu en septembre 2018 à Astana entre la Russie et la Turquie, qui soutient certains rebelles, pour éviter un assaut de grande envergure contre la province aux trois millions d'habitants. (Reporting by Robin Emmott; editing by John Stonestreet)