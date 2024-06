La Commission européenne a indiqué jeudi qu'elle avait demandé aux plateformes Internet Pornhub, Xvideos et Stripchat quelles mesures elles prenaient pour protéger les mineurs et empêcher la diffusion de contenus illégaux en ligne.

Les entreprises doivent fournir des informations détaillées sur les mesures qu'elles ont prises pour évaluer et atténuer les risques pour les mineurs en ligne et pour empêcher l'amplification des contenus illégaux et de la violence sexiste d'ici le 4 juillet, a déclaré la Commission.