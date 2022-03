L'UE dévoile une quatrième série de sanctions contre la Russie

Les nouvelles mesures équivalent à une quatrième série de sanctions contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine le mois dernier, coordonnées avec les États-Unis et d'autres alliés du G7.

"Demain, nous prendrons un quatrième train de mesures pour isoler davantage la Russie et assécher les ressources qu'elle utilise pour financer cette guerre barbare", a déclaré Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne.

Avec d'autres alliés occidentaux, dont les États-Unis, le bloc révoquera le statut commercial de "nation la plus favorisée" de la Russie. Cela ouvrirait la porte à l'interdiction ou à l'imposition par le bloc de tarifs punitifs sur les marchandises russes et mettrait la Russie au même niveau que la Corée du Nord ou l'Iran.

Dans un premier temps, l'UE interdira les importations de marchandises du secteur du fer et de l'acier.

Mme Von der Leyen a déclaré dans un communiqué que les droits d'adhésion de la Russie aux principales institutions multilatérales, telles que le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, seraient suspendus.

"La Russie ne peut pas violer grossièrement le droit international et s'attendre en même temps à bénéficier des privilèges de faire partie de l'ordre économique international", a déclaré M. von der Leyen.

Les alliés du G7 chercheront la semaine prochaine à coordonner le ciblage des "copains" de Poutine et s'efforceront de faire en sorte que la Russie et ses élites ne puissent pas utiliser les crypto-actifs pour contourner les sanctions.

Le plus haut diplomate de l'UE, Josep Borrell, a ajouté plus tard qu'il présentait des propositions visant à inscrire sur une liste noire davantage d'oligarques, d'hommes d'affaires et de sociétés russes. L'UE a déjà frappé des dizaines de personnes par des interdictions de voyager et des gels d'avoirs.

Les nouvelles sanctions toucheraient les personnes actives dans l'industrie sidérurgique, a déclaré M. Borrell, et d'autres qui fournissent des services financiers, des produits militaires et des technologies à l'État russe.

"Avec ces sanctions, nous continuerons à nous en prendre aux oligarques, aux élites affiliées au régime, à leurs familles et aux hommes d'affaires de premier plan, qui sont impliqués dans des secteurs économiques fournissant une source substantielle de revenus au régime", a déclaré M. Borrell sans préciser quand les nouvelles listes pourraient être adoptées.

Les fonctionnaires de l'UE ont refusé de commenter la question de savoir si le propriétaire du club de football de Chelsea, Roman Abramovich, faisait partie des personnes qui pourraient être inscrites sur la liste. La Grande-Bretagne a gelé ses avoirs jeudi.

L'Union européenne interdira spécifiquement les exportations vers la Russie de produits de luxe de l'UE, conçues comme un coup dur pour les élites russes.

Enfin, le bloc interdira les nouveaux investissements européens dans le secteur énergétique russe.

"Cette interdiction couvrira tous les investissements, les transferts de technologie, les services financiers, etc. destinés à l'exploration et à la production d'énergie - et aura donc un impact important sur Poutine", a déclaré M. von der Leyen.

Les importations de biens de l'UE en provenance de Russie ont totalisé 145 milliards d'euros (158,7 milliards de dollars) en 2019, selon l'office européen des statistiques Eurostat, dont 101 milliards d'euros pour le pétrole et le gaz.

(1 $ = 0,9137 euro)