L'UE dévoile une voie de sortie des combustibles fossiles russes d'ici 2027

La Commission européenne a dévoilé mercredi un plan de 210 milliards d'euros pour que l'Europe mette fin à sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles russes d'ici 2027, et qu'elle profite du pivot qui l'éloigne de Moscou pour accélérer sa transition vers les énergies vertes.

L'invasion de l'Ukraine par la Russie, premier fournisseur de gaz de l'Europe, a incité l'Union européenne à repenser ses politiques énergétiques dans un contexte de craintes accrues de chocs d'approvisionnement. La Russie fournit 40 % du gaz de l'Union et 27 % du pétrole qu'elle importe, et les pays de l'UE ont du mal à se mettre d'accord sur des sanctions concernant ce dernier.

Pour sevrer les pays de ces combustibles, Bruxelles a proposé un plan en trois volets : un passage à l'importation d'une plus grande quantité de gaz non russe, un déploiement plus rapide des énergies renouvelables et des efforts accrus pour économiser l'énergie.

Les mesures comprennent un panorama de lois européennes, de programmes non contraignants et de recommandations aux gouvernements des 27 pays membres de l'UE, qui sont en grande partie responsables de leurs politiques énergétiques nationales.

Bruxelles estime que ces mesures nécessiteront 210 milliards d'euros d'investissements supplémentaires d'ici à 2027 et 300 milliards d'euros d'ici à 2030, en plus de ceux déjà nécessaires pour atteindre l'objectif climatique fixé par l'Union pour 2030. En fin de compte, elle a déclaré que ces investissements réduiraient la facture des importations de combustibles fossiles de l'Europe.

Ces investissements comprennent 86 milliards d'euros pour les énergies renouvelables et 27 milliards pour les infrastructures d'hydrogène, 29 milliards d'euros pour les réseaux électriques et 56 milliards d'euros pour les économies d'énergie et les pompes à chaleur.

La Commission a déclaré que certains investissements dans les infrastructures de combustibles fossiles seraient nécessaires - 10 milliards d'euros pour une douzaine de projets de gaz et de gaz naturel liquéfié, et jusqu'à 2 milliards d'euros pour le pétrole, en ciblant les pays enclavés d'Europe centrale et orientale qui n'ont pas accès à un approvisionnement non russe.

Bruxelles souhaite que les pays financent les mesures en utilisant le fonds de relance COVID-19 de l'UE, doté de 800 milliards d'euros, et a déclaré qu'elle vendrait également des permis supplémentaires sur le marché du carbone à partir d'une réserve au cours des prochaines années afin de lever 20 milliards d'euros.

Comme fer de lance de ces plans, la Commission a proposé un objectif juridiquement contraignant plus élevé visant à ce que 45 % de l'énergie de l'UE provienne de sources renouvelables d'ici 2030, en remplacement de sa proposition actuelle de 40 %.

L'UE ferait ainsi plus que doubler sa capacité d'énergie renouvelable, qui passerait à 1 236 gigawatts (GW) d'ici 2030, et serait aidée par une loi autorisant des permis plus simples d'un an pour les projets éoliens et solaires. L'UE a également proposé d'imposer progressivement aux pays l'obligation d'équiper les nouveaux bâtiments de panneaux solaires.

Un autre objectif consisterait à réduire la consommation énergétique de l'UE de 13 % d'ici à 2030 par rapport aux niveaux prévus, en remplacement de sa proposition actuelle de 9 %. L'UE négocie actuellement des lois visant à accélérer la rénovation des bâtiments pour qu'ils consomment moins d'énergie, et a déclaré que des actions volontaires telles que conduire moins ou baisser les thermostats pourraient réduire la demande de gaz et de pétrole de 5 %.

Les objectifs juridiquement contraignants doivent être approuvés par les pays et les législateurs de l'UE.

Le plan de l'UE prévoit une course à court terme aux approvisionnements en gaz non russe pour remplacer les 155 milliards de mètres cubes que l'Europe achète chaque année à Moscou. La demande de gaz en Europe devrait baisser de 30 % d'ici à 2030 pour atteindre les objectifs climatiques, mais pour l'instant, les pays comptent sur ce combustible pour chauffer les maisons, alimenter l'industrie et produire de l'électricité.

Les entreprises individuelles - et non l'UE - sont responsables de l'achat de gaz, mais Bruxelles va lancer un programme permettant aux pays d'acheter du gaz en commun. Les experts ont déclaré que ce programme serait complexe à mettre en place et qu'il ne serait probablement pas utile en cas de pénurie énergétique à court terme.

L'UE a déclaré qu'elle souhaitait également produire 10 millions de tonnes d'hydrogène renouvelable d'ici 2030 et en importer 10 millions de tonnes supplémentaires - qui pourraient être utilisées pour remplacer le gaz dans l'industrie, afin d'éviter de bloquer des années d'émissions.