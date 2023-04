Les envoyés des pays membres de l'Union européenne à Bruxelles discuteront cette semaine de la décision de la Pologne et de la Hongrie d'interdire les importations de céréales et d'autres denrées alimentaires en provenance d'Ukraine, a déclaré lundi un haut fonctionnaire de l'UE.

Ce haut fonctionnaire de l'UE, qui s'est exprimé sous le couvert de l'anonymat, a déclaré que la faiblesse des prix mondiaux et de la demande signifiait que les céréales restaient dans l'Union plutôt que d'être vendues. L'offre excédentaire est devenue un problème politique pour le parti au pouvoir en Pologne, Droit et Justice (PiS), en cette année électorale.

"Nous attendons de la Pologne et de la Hongrie qu'elles proposent des explications et la Commission européenne réagira également ", a déclaré le fonctionnaire, ajoutant que la question avait été soulevée lors du dernier sommet des dirigeants nationaux de l'UE, notamment par la Slovaquie et la Roumanie.

"Il y a un problème et nous attendons de la Commission qu'elle présente une proposition à ce sujet... Nous verrons ce que nous pouvons faire dans les semaines et les mois à venir.

Le ministre ukrainien de l'agriculture a déclaré que Kiev souhaitait rouvrir le transit des denrées alimentaires et des céréales via la Pologne, dans un premier temps, lors des discussions qui se sont tenues lundi à Varsovie.