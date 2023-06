Bruxelles doit agir pour empêcher la disparition de dispositifs médicaux essentiels pour les enfants dans l'Union européenne au cours de l'année prochaine, en corrigeant une nouvelle loi qui est involontairement à l'origine du problème, a averti mardi l'Académie européenne de pédiatrie.

L'académie et 22 autres associations médicales ont écrit que les conséquences involontaires de la loi risquent de nuire à la santé des enfants dans une lettre adressée le 27 juillet à la commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides.

"Cela entraînera un risque évitable de décès et de blessures graves, non pas en raison de dispositifs médicaux dangereux, mais en raison de la disparition de dispositifs due à des effets imprévus du règlement de l'UE sur les dispositifs médicaux (MDR)", ont déclaré les groupes.

Au début de l'année, l'UE a prolongé jusqu'en 2027 ou 2028, selon le dispositif, le délai accordé aux entreprises pour se conformer à la loi exigeant qu'elles recertifient leurs produits. Cette décision a été prise à la suite de rapports de médecins indiquant que la nouvelle législation entraînait des pénuries d'équipements vitaux, car les petites entreprises fabriquant des dispositifs pour un petit nombre de patients ne pouvaient pas se permettre le nouveau processus de mise en conformité.

Mais cette prolongation n'a pas résolu le problème, ont averti les groupes. Les entreprises sont toujours tenues de signer un contrat d'ici septembre 2024 avec une agence, connue sous le nom d'organisme notifié, pour commencer à certifier les produits conformément à la nouvelle loi.

Une entreprise qui a reçu des factures de l'une de ces agences de plus de 800 000 euros (876 800 dollars) pour des évaluations d'un seul dispositif déjà sur le marché pour un maximum de cinq ans d'accès au marché, lit-on dans la lettre. Ce montant est plus de 150 fois supérieur à celui de la procédure en vigueur aux États-Unis pour le même dispositif.

Les associations demandent instamment à l'Union européenne de protéger l'accès à certains dispositifs pour les enfants et les autres patients atteints de maladies rares et de commencer à contrôler les dispositifs qui ont disparu du marché. Elles indiquent qu'un type de cathéter utilisé pour pratiquer des interventions chirurgicales vitales sur des nouveau-nés souffrant de malformations cardiaques est devenu indisponible et que des pénuries d'un type d'appareil de dialyse nécessaire aux enfants souffrant d'une maladie rénale ont été signalées.

La nouvelle loi, qui entrera en vigueur en 2021, vise à prévenir les scandales sanitaires tels que celui de 2010 concernant la rupture d'implants mammaires. Les exigences sont plus strictes que celles de la directive précédente.

(1 dollar = 0,9124 euro)