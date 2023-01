L'UE doit soutenir les technologies propres pour concurrencer les États-Unis - le chef de la Commission

Lors d'une conférence de presse dans la ville de Kiruna, dans le nord de la Suède, Ursula von der Leyen s'est abstenue d'appeler à une nouvelle émission conjointe de titres de créance de l'UE, notant que 37 % du fonds de relance existant de 800 milliards d'euros de l'UE étaient destinés à des investissements liés au changement climatique.

Les pays européens saluent largement l'engagement de Washington en faveur de la transition verte, mais craignent que l'IRA ne désavantage injustement leurs entreprises, car de nombreuses subventions ne vont qu'à des produits, tels que les voitures électriques, qui sont construits en Amérique du Nord.

La Commission prévoit d'assouplir les règles relatives aux aides d'État, mais certains pays de l'UE peuvent dépenser plus que d'autres. Mme Von der Leyen a déclaré que le bloc avait besoin d'outils de financement "crédibles et ambitieux" pour préserver le marché unique.

"Ces financements devraient être disponibles à court terme et à moyen terme pour permettre une réponse européenne adéquate", a-t-elle déclaré.

Elle a indiqué que la Commission travaillait à une évaluation de ce dont le secteur européen des technologies propres avait besoin pour concurrencer ses rivaux américains.

"Il est pour nous très important d'être rapide... car les décisions d'investissement sont prises maintenant", a-t-elle déclaré.

"Nous voulons garder l'industrie ici et nous voulons soutenir l'industrie ici parce que nous en avons besoin pour la transition verte et nous en avons besoin pour notre prospérité", a déclaré Mme von der Leyen.

La France, l'Italie et d'autres pays ont appelé à un nouvel emprunt commun de l'UE pour faire face aux retombées économiques de la guerre en Ukraine et à la crise des prix de l'énergie, mais l'Allemagne, les Pays-Bas et les pays scandinaves préfèrent d'autres solutions.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a souligné qu'une grande partie du fonds de relance emprunté conjointement par l'UE n'a pas encore été dépensée et que quelque 200 milliards d'euros n'ont même pas été réclamés. Il a déclaré que cet argent devrait être dépensé avant d'envisager tout nouvel emprunt commun.

Pourtant, les sociaux-démocrates de Scholz ont publié jeudi un document affirmant que les nouveaux emprunts conjoints de l'UE devraient être "examinés de manière constructive".