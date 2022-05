L'UE doit tenir compte des préoccupations de la Grèce, de Malte et de Chypre concernant l'interdiction du pétrole - Chypre

Bruxelles a présenté cette semaine des plans d'embargo dans le cadre de son train de mesures le plus sévère à ce jour contre la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine.

Les plans prévoient une interdiction d'achat et interdisent à l'industrie maritime basée dans les pays membres de l'UE de manipuler du pétrole russe. Les propositions sont en cours d'ajustement pour répondre aux préoccupations des différents États membres.

La Grèce, Malte et Chypre possèdent les plus grandes flottes de navires des 27 membres de l'UE et accueillent de grands centres de gestion des navires.

"Il est nécessaire de prendre en compte les préoccupations de la Grèce, de Malte et bien sûr de Chypre dans les questions spécifiques liées aux sanctions", a déclaré le président chypriote Nicos Anastasiades aux journalistes à Athènes.

M. Anastasiades, qui avait auparavant rencontré le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, a déclaré qu'il s'agissait d'une "position commune" des deux parties.

"Nous sommes tous deux clairs. Nous sommes contre l'invasion russe et bien sûr en faveur de sanctions. Mais ces sanctions doivent être ciblées, et non sélectives en servant certains Etats membres et en laissant les autres exposés", a déclaré M. Anastasiades.

Un responsable du gouvernement grec a déclaré que les discussions à Bruxelles étaient toujours en cours et qu'Athènes respecterait toute décision commune.

La proposition retouchée vendredi par l'exécutif européen suggérait une transition de trois mois avant d'interdire aux services de transport maritime de l'UE de transporter du pétrole russe, au lieu du mois initial - pour répondre aux préoccupations soulevées par la Grèce, Malte et Chypre au sujet de leurs industries maritimes.