L'UE envisage de contrer la Russie par une diplomatie alimentaire en Afrique du Nord et dans les Balkans

L'insécurité alimentaire provoque du "ressentiment" dans les pays vulnérables de ces régions, tandis que Moscou dépeint la crise comme une conséquence des sanctions occidentales contre la Russie, a déclaré un diplomate de l'Union européenne.

Cette situation constitue une menace potentielle pour l'influence de l'UE, a déclaré le diplomate, qui prévoit de s'y attaquer par "une diplomatie alimentaire et une bataille de récits".

Le président Vladimir Poutine a déclaré la semaine dernière que les sanctions de l'Occident contre la Russie avaient fomenté une crise alimentaire mondiale et une spirale des prix de l'énergie.

Les voisins de l'UE, notamment l'Égypte et le Liban, sont très dépendants du blé et des engrais provenant d'Ukraine et de Russie. Ils risquent une flambée des prix après une baisse des approvisionnements depuis que Moscou a entamé ce qu'elle appelle une "opération militaire spéciale" en Ukraine.

"Nous ne pouvons pas prendre le risque de perdre la région", a ajouté un deuxième diplomate européen.

Les 27 membres du bloc veulent également stimuler les efforts internationaux pour atténuer l'impact des pénuries et annonceront mardi de nouvelles initiatives en collaboration avec le Programme alimentaire mondial des Nations unies.

Selon des responsables européens, des diplomates français ont envisagé la mise en place d'un mécanisme mondial de distribution de nourriture pour les nations les plus pauvres, tandis que la Hongrie a suggéré de stimuler la production agricole de l'UE en modifiant ses objectifs climatiques.

Entre-temps, l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) envisageait une facilité de financement des importations alimentaires, ont indiqué des responsables de l'UE.

Toutefois, le service des affaires étrangères de l'UE a déclaré que la coopération avec le directeur général de la FAO, Qu Dongyu, sur l'insécurité alimentaire mondiale était "difficile", selon un document de l'UE consulté par Reuters, ajoutant que l'UE poussait la FAO à agir rapidement.

La FAO n'avait pas de commentaire immédiat sur une facilité de financement alimentaire ou sur les relations de son directeur avec l'UE.

Dans une liste de recommandations figurant sur le site Web de la FAO, Qu déclare : "Les pays qui dépendent des importations de denrées alimentaires en provenance de Russie et d'Ukraine devraient chercher d'autres fournisseurs pour absorber le choc."

PAQUET D'AIDE

Bruxelles considère les campagnes de communication de la Russie sur la crise alimentaire comme de la désinformation, a déclaré le premier diplomate, ajoutant que l'UE ne restreint pas le commerce alimentaire avec la Russie.

Les sanctions de l'UE sur les exportations russes ont généralement exempté les denrées alimentaires.

La Russie rend également difficile l'expédition de produits agricoles par l'Ukraine en attaquant des ports et en bombardant des entrepôts de blé, a déclaré lundi le plus haut diplomate de l'UE, Josep Borrell, en marge d'une réunion des ministres européens des affaires étrangères.

La Russie, qui a restreint les exportations de blé, a récemment bombardé plusieurs installations de stockage de carburant en Ukraine.

Et alors que les installations de stockage de blé sont pleines, l'Ukraine ne peut pas exporter en raison d'une pénurie de carburant, ont indiqué des responsables de l'UE.

L'UE tente de faciliter les exportations de denrées alimentaires via la Pologne et soutient la livraison de carburant aux agriculteurs ukrainiens afin de soulager la situation, ont indiqué les responsables.

L'UE apporte également un soutien financier aux nations les plus vulnérables, annonçant la semaine dernière une aide de 225 millions d'euros (244 millions de dollars) à l'Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

Près de la moitié de cette somme sera destinée à l'Égypte, le plus grand pays de la région, tandis que le Liban, la Jordanie, la Tunisie, le Maroc et l'Autorité palestinienne recevront des fonds d'urgence de 15 à 25 millions d'euros chacun.

Une autre aide agricole de 300 millions d'euros doit être fournie aux pays des Balkans occidentaux, dans le cadre du financement régulier de l'UE pour la région, la Serbie étant considérée comme préoccupante en raison des communications russes intensives dans ce pays, ont déclaré les responsables de l'UE.

(1 $ = 0,9205 euros)