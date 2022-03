L'UE envisage de réglementer les données relatives aux conducteurs, opposant les assureurs aux géants de l'automobile

La Commission européenne, l'exécutif du bloc, a déclaré dans un document d'appel à preuves file:///C:/Users/8003243/Downloads/090166e5ea4b65ec.pdf jeudi que plus de 85 % des nouvelles voitures en 2018 étaient connectées sans fil, et que plus de 470 millions de véhicules connectés devraient être sur les routes en Europe, aux États-Unis et en Chine d'ici 2025.

L'UE a déjà proposé une loi sur les données, mais elle n'est peut-être pas suffisamment détaillée pour traiter les données automobiles, et une mesure supplémentaire pourrait standardiser les ensembles de données et garantir un accès et une concurrence équitables, a déclaré l'exécutif européen.

L'organisme industriel Insurance Europe a déclaré qu'une telle mesure serait la première du genre.

Les constructeurs automobiles se sont longtemps gardés de jouer leur rôle de "gardien" en accédant aux données des voitures, telles que la vitesse à laquelle elles sont conduites, une quantité croissante d'informations étant désormais reçue par transmission sans fil.

Les assureurs et les ateliers de réparation automobile ont fait pression sur l'UE pour que les conducteurs, et non les constructeurs, puissent décider qui peut accéder directement aux données de leurs véhicules.

Si les constructeurs automobiles contrôlent les données, ils peuvent également contrôler quel assureur ou autre prestataire de services couvre le véhicule.

Mettre le conducteur aux commandes signifierait que toutes les industries sont sur un pied d'égalité en matière de concurrence, a déclaré Insurance Europe.

"Il est nécessaire de réglementer cela, car vous ne pouvez pas laisser cela entre les mains des constructeurs automobiles", a déclaré Nicolas Jeanmart, responsable des assurances personnelles et générales d'Insurance Europe.

"Ce devrait être à chaque conducteur de décider ce qu'il veut faire avec ses données, et s'il veut les partager avec un fournisseur externe comme un assureur."

Il y a environ 250 millions de voitures sur les routes de l'UE.

Les assureurs fournissent déjà des services aux conducteurs par le biais d'applications dans des pays comme la Grande-Bretagne et l'Italie, mais la prestation est inégale. Il serait plus facile et moins cher de les proposer directement sur la base des données des voitures, a déclaré Insurance Europe.

L'ACEA, l'organisme industriel des constructeurs automobiles européens, a déclaré que l'industrie automobile européenne s'était engagée à donner accès aux données générées par les véhicules, mais qu'un accès non contrôlé posait des menaces en matière de cybernétique, de protection des données et de vie privée.

"C'est pourquoi tout cadre législatif européen doit assurer la sécurité des véhicules et de leurs occupants", a déclaré l'ACEA, ajoutant qu'il doit également garantir que le secteur automobile puisse rester compétitif.