L'Union européenne et les États-Unis ne parviendront pas à conclure un accord sur les minéraux essentiels lors d'une réunion de hauts fonctionnaires qui se tiendra cette semaine, mais ils lanceront une initiative commune pour forger des partenariats avec les pays riches en ressources.

Bruxelles souhaite vivement conclure avec Washington un accord qui permettrait aux minerais critiques extraits ou traités en Europe de bénéficier des avantages fiscaux accordés par les États-Unis aux véhicules propres.

Un haut fonctionnaire de la Commission européenne a déclaré qu'un accord n'était "pas prévu" au moment où le Conseil "Commerce et technologie" de deux jours s'est achevé vendredi, mais qu'une déclaration commune indiquerait que les deux parties travailleront à la conclusion d'un accord.

Un accord, qui couvrirait probablement le cobalt, le graphite, le lithium, le manganèse et le nickel, pourrait contribuer à apaiser les inquiétudes de l'UE concernant les exigences en matière de contenu local pour bénéficier des subventions prévues par la loi américaine sur la réduction de l'inflation (Inflation Reduction Act).

L'un des obstacles à la conclusion d'un accord est la demande des États-Unis de pouvoir examiner les sites individuels afin de s'assurer que les normes de travail sont respectées.

"Nous discutons de l'inclusion de mécanismes spécifiques concernant les violations signalées d'un certain nombre de droits fondamentaux du travail", a déclaré le fonctionnaire de la Commission.

Les États-Unis et l'Union européenne accueilleront toutefois des ministres de Namibie, d'Ukraine, du Kazakhstan et d'Ouzbékistan, ainsi que d'autres pays en ligne, dans le but de forger des alliances pour les minerais essentiels à la mise en place d'économies plus vertes et numériques.

"Nous pensons que nous pouvons faire une offre différente à un certain nombre de pays en développement par rapport à l'offre que, par exemple, ils ont travaillé avec la Chine jusqu'à présent", a déclaré le fonctionnaire.

Il s'agit de financer les infrastructures, de mettre davantage l'accent sur la durabilité et de développer des activités à valeur ajoutée dans ces pays, plutôt que de laisser leurs minerais être extraits et raffinés ailleurs, a ajouté le fonctionnaire. (Reportage de Philip Blenkinsop, édition de Mark Potter)