L'UE et les États-Unis créent le Conseil du commerce et de la technologie pour une transformation numérique mondiale fondée sur des valeurs

Après le lancement du Conseil du commerce et de la technologie (CCT)[en anglais]lors du sommet UE-États-Unis de juin par le président américain Joe Biden et la présidente de la Commission Ursula von der Leyen, l'UE et les États-Unis ont précisé aujourd'hui les détails de la première réunion du CCT qui aura lieu le 29 septembre 2021 à Pittsburgh, en Pennsylvanie. Elle sera coprésidée par Margrethe Vestager et Valdis Dombrovskis, vice-présidents exécutifs de la Commission européenne, aux côtés d'Antony Blinken, secrétaire d'État américain, Gina Raimondo, secrétaire américaine au commerce et Katherine Tai, représentante américaine au commerce.

Les coprésidents du CCT ont déclaré ce qui suit à ce propos : « Cette réunion inaugurale du Conseil du commerce et de la technologie entre les États-Unis et l'UE marque notre volonté commune d'étendre et d'approfondir les échanges et les investissements transatlantiques et d'actualiser les règles régissant l'économie du XXIe siècle. Depuis le sommet, nous avons travaillé d'arrache-pied pour recenser les domaines dans lesquels nous pouvons prendre des mesures concrètes afin que les politiques commerciales et technologiques profitent à nos concitoyens, en nous fondant sur nos valeurs démocratiques communes et notre partenariat économique, le plus important au monde. Conjointement avec le CCT, l'UE et les États-Unis œuvreront résolument pour une coopération solide et continue avec un large éventail de parties prenantes afin de favoriser une croissance de leurs deux économies qui soit largement partagée et en adéquation avec nos valeurs communes. »

Les dix groupes de travail du CCT s'attaqueront à des défis divers tels que la coopération en matière de normes technologiques, les enjeux du commerce mondial et la sûreté de la chaîne d'approvisionnement, les technologies climatiques et vertes, la sécurité et la compétitivité des technologies de l'information, la gouvernance des données et les plateformes technologiques, l'usage abusif de la technologie menaçant la sécurité et les droits de l'homme, les contrôles des exportations, le filtrage des investissements et l'utilisation des technologies par les petites et moyennes entreprises.

Le texte intégral de la déclaration est disponible ici[en anglais].