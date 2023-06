Les États-Unis et l'Union européenne ont demandé mercredi au Kosovo de faire marche arrière dans l'impasse tendue avec les Serbes du nord du pays, sous peine de subir les "conséquences" de ses alliés occidentaux de longue date.

Ces mises en garde ont été formulées alors que les envoyés des États-Unis et de l'Union européenne achevaient leurs visites au Kosovo et en Serbie afin d'apaiser les tensions qui ont dégénéré en violences la semaine dernière, blessant des dizaines de soldats de l'OTAN chargés du maintien de la paix et de manifestants serbes dans le nord du Kosovo.

Les violences ont éclaté après que les autorités kosovares ont installé des maires d'origine albanaise dans les bureaux municipaux. Les maires ont été élus avec un taux de participation de seulement 3,5 % après que les Serbes, majoritaires dans la région, ont boycotté les élections locales.

L'envoyé américain dans les Balkans occidentaux, Gabriel Escobar, a déclaré que le Kosovo devait accorder une plus grande autonomie aux municipalités à majorité serbe s'il voulait se rapprocher de l'adhésion à l'OTAN et à l'UE.

"Les actions entreprises ou non pourraient avoir des conséquences qui affecteraient certaines parties des relations (entre le Kosovo et les États-Unis), mais je ne veux pas en arriver là", a déclaré M. Escobar aux médias kosovars mardi avant de se rendre à Belgrade.

Lui et Miroslav Lajcak, de l'UE, n'ont pas précisé quelles autres conséquences le gouvernement du premier ministre du Kosovo, Albin Kurti, dominé par les Albanais, pourrait subir s'il n'accédait pas à leurs demandes.

"Je ne pense pas que ces choses soient résolues par des pressions et en mentionnant des conséquences, voire des sanctions", a déclaré M. Kurti à la presse mercredi.

"Nous avons des problèmes avec les envoyés de l'UE et des États-Unis, mais nos relations bilatérales avec l'UE et les États-Unis sont excellentes.

M. Lajcak a déclaré lundi que les envoyés avaient présenté à M. Kurti des propositions visant à désamorcer la situation dans le nord du Kosovo, ajoutant qu'ils avaient eu une "discussion longue, honnête et difficile".

NOUVELLES ÉLECTIONS MUNICIPALES

Les États-Unis et l'Union européenne ont demandé à M. Kurti de démettre les maires de leurs fonctions et de retirer les unités de police spéciales qui ont contribué à leur installation dans les municipalités du nord.

Ils ont également demandé que de nouvelles élections locales soient organisées dans le nord, avec la participation des Serbes, et que le Kosovo mette en œuvre un accord de 2013 visant à créer une association de municipalités serbes afin de donner plus d'autonomie à cette communauté.

Le président du Kosovo, Vjosa Osmani, a déclaré à Reuters que le pays pourrait organiser de nouvelles élections dans ces municipalités si 20 % des électeurs signaient une pétition en ce sens.

Un haut fonctionnaire kosovar a déclaré à Reuters que les pays occidentaux, qui soutiennent fermement l'indépendance du pays depuis qu'il a officiellement rompu avec la Serbie en 2008, avaient prévenu M. Kurti que le Kosovo pourrait faire l'objet de multiples mesures punitives.

La semaine dernière, Washington a annulé la participation du pays à un exercice militaire dirigé par les États-Unis, Defender Europe.

Peter Stano, porte-parole de l'UE pour les affaires étrangères, a déclaré que M. Lajacak ferait rapport au chef de la politique étrangère, Josep Borrell, qui consulterait ensuite les États membres de l'UE.

Il a ajouté que "ce n'est qu'à ce moment-là qu'ils discuteront des prochaines étapes ou mesures potentielles, selon que les parties entreprennent ou non des mesures sincères et immédiates de désescalade".

L'OTAN compte environ 4 000 soldats au Kosovo et a ordonné l'envoi de 700 soldats supplémentaires en réponse à la flambée de violence.