L'UE et les États-Unis lancent une task force conjointe sur la santé

L'Union européenne et les États-Unis ont créé une nouvelle task force conjointe dans le domaine de la santé afin de coopérer sur le cancer, les menaces sanitaires mondiales et les chaînes d'approvisionnement et infrastructures connexes, ont indiqué des responsables lors d'une conférence de presse tenue mercredi.

Cette task force a été créée à la suite d'un accord de coopération signé en juin de l'année dernière pour faire face aux urgences sanitaires telles que la pandémie de COVID-19. La commissaire européenne à la santé, Stella Kyriakides, a rencontré le secrétaire américain à la santé, Xavier Becerra, à Bruxelles pour lancer l'unité. La task force a déjà créé deux groupes de travail sur le cancer de l'enfant et du jeune adulte et sur le cancer du poumon, afin de couvrir la prévention, la détection et les soins. Les premiers groupes de travail se sont réunis virtuellement pour la première fois le 10 mai. Les groupes de travail pour les autres domaines prioritaires sont encore en cours de création, selon le communiqué, et les droits des femmes et la santé génésique figurent également parmi les priorités. L'UE et les États-Unis ont déclaré qu'ils cherchaient à établir des "mécanismes mondiaux durables" pour faire face aux menaces sanitaires, notamment la grippe aviaire, la maladie de Marburg, la résistance aux antimicrobiens ainsi que les conditions post-COVID-19.