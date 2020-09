L'UE exhorte la Chine à ouvrir ses marchés

(Actualisé avec fin du sommet)

par Philip Blenkinsop et Robin Emmott

BRUXELLES, 14 septembre (Reuters) - Les dirigeants de l'Union européenne ont demandé lundi au président chinois Xi Jinping de poursuivre l'ouverture du marché intérieur de son pays, de respecter les minorités et de ne pas porter atteinte aux libertés à Hong Kong.

Soucieuse de montrer que l'UE ne prendrait pas parti dans la confrontation entre les Etats-Unis et la Chine, la chancelière allemande Angela Merkel, dont le pays préside actuellement le bloc, s'est jointe à la présidente de la Commission Ursula von der Leyen et au président du Conseil Charles Michel pour faire passer un message de fermeté à Pékin.

"L'Europe est un acteur, pas un terrain de jeu", a dit Charles Michel à la presse après avoir présidé ce sommet en visioconférence.

Ces propos traduisent le sentiment croissant parmi les dirigeants européens que la Chine n'a pas honoré ses promesses de relations commerciales libres et équitables.

Le commerce bilatéral sino-européen représente plus d'un milliard de dollars par jour. L'UE est le principal partenaire commercial de la Chine tandis que cette dernière est le deuxième marché, derrière les Etats-Unis, pour les biens et services européens.

On ignore quelle a été la réponse de la Chine aux demandes européennes. Il n'y a pas eu de communiqué commun et la réaction de Pékin n'a pas été abordée lors de la conférence de presse organisée après le sommet.

De manière générale, l'UE accuse la Chine d'enfreindre un certain nombre de règles commerciales internationales, qu'il s'agisse de sa surproduction d'acier ou encore du vol de propriété intellectuelle, des accusations que Pékin rejette.

La pandémie due au nouveau coronavirus, partie de Chine, et la nouvelle loi sur la sécurité à Hong Kong ont aussi contribué à tendre les relations entre les deux camps.

ACCORD SUR LES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES ALIMENTAIRES

"Nous sommes très sérieux quant au fait d'avoir accès au marché chinois et d'abolir les barrières", a dit Ursula von der Leyen.

Angela Merkel a rapporté qu'elle-même et les deux dirigeants européens avaient exhorté Xi Jinping à dire clairement si la Chine souhaitait ou non parvenir à un accord sur les investissements, qui est en cours de négociation et contraindrait Pékin à ouvrir ses marchés.

"Nous avons mis la pression (...) pour effectuer des progrès sur l'accord sur les investissements", a dit la chancelière allemande à la presse depuis Berlin.

"Globalement, la coopération avec la Chine doit se fonder sur certains principes - la réciprocité, la concurrence juste. Nous avons des systèmes sociaux différents mais si nous sommes attachés au multilatéralisme, il doit être basé sur des règles", a-t-elle ajouté.

L'UE souhaite aussi obtenir des engagements plus forts de la Chine, premier pollueur au monde, en matière de lutte contre le changement climatique.

Malgré l'expression de ces frustrations européennes, l'UE et la Chine ont signé lundi un accord dans le but de protéger des indications géographiques (IG) respectives dans le domaine alimentaire, 100 européennes et autant de chinoises.

La Chine n'autorisera ainsi l'utilisation de la dénomination "champagne" que sur le vin pétillant issue de la région du même nom.

En 2019, la Chine a été la troisième destination des exportations de produits agricoles et alimentaires de l'UE, pour une valeur de 14,5 milliards d'euros.

Cet accord est un tour de force pour l'Europe, puisque les producteurs aux Etats-Unis, en Australie ou en Nouvelle-Zélande ne seront plus autorisés à utiliser les appellations protégées pour leurs exportations vers la Chine, même si une période de transition est prévue pour certains fromages. (Avec Paul Carrel, Michelle Adair et Thomas Escritt version française Flora Gomez et Bertrand Boucey)