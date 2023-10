BRUXELLES, 9 octobre (Reuters) - La Commission européenne a déclaré lundi qu'elle réexaminait l'ensemble des 691 millions d'euro d'aide au développement en faveur des Palestiniens, et qu'elle suspendait immédiatement tous les règlements en raison de l'attaque du Hamas contre Israël.

"L'ampleur de la terreur et de la brutalité contre Israël et son peuple marque un tournant", a déclaré Oliver Varhelyi, commissaire européen chargé du voisinage et de l'élargissement, dans un message publié sur les réseaux sociaux. "On ne peut pas continuer à faire comme si de rien n'était".

L'attaque du Hamas sur Israël a fait depuis samedi plus de 800 morts, selon le dernier bilan rapporté lundi par la presse israélienne, tandis que le ministère de la Santé de Gaza a fait état d'au moins 560 Palestiniens décédés.

Oliver Varhelyi a indiqué que toutes les nouvelles propositions budgétaires concernant l'aide aux Palestiniens étaient également reportées jusqu'à nouvel ordre.

"Les fondements de la paix, de la tolérance et de la coexistence doivent maintenant être abordés", a-t-il déclaré.

"L'incitation à la haine, à la violence et la glorification de la terreur ont empoisonné l'esprit de trop de gens", a-t-il ajouté. "Nous devons agir et nous devons le faire maintenant", a déclaré le commissaire.

Plus tôt dans la journée de lundi, l'Autriche a déclaré suspendre une aide de plusieurs dizaines de millions d'euros aux Palestiniens en réponse à l'attaque contre Israël tandis que l'Allemagne réexaminait son soutien. (Reportage Andrew Gray et Charlotte Van Campenhout ; version française Nathan Vifflin, édité par Kate Entringer)