"Établir le niveau approprié pour le plafond serait un exercice difficile en raison de la dynamique du marché interne et mondial et comportant des risques du point de vue de la sécurité de l'approvisionnement", a déclaré la Commission dans un document analysant les différentes options que l'UE pourrait envisager pour freiner les prix du gaz, qui a été partagé avec les pays de l'UE et vu par Reuters mercredi.