L'UE inscrit sur la liste noire les "bouchers" de Buca et de Mariupol dans le cadre des dernières sanctions imposées à la Russie

Sa dernière liste de sanctions comprenait également Alina Kabaeva, qu'elle a décrite comme étant "étroitement associée" au président Vladimir Poutine, bien que celui-ci ait nié qu'ils soient liés par une relation amoureuse.

L'UE a publié les noms de 65 autres personnes visées par la dernière série de sanctions prises à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ces sanctions comprennent également l'interdiction de la plupart des importations de pétrole et le retrait de la Sberbank, le principal créancier de la Russie, du système international de paiement SWIFT.

Parmi les 65 personnes nommées figure Azatbek Omurbekov, qui, selon l'UE, a dirigé les troupes russes alors qu'elles "tuaient, violaient et torturaient des civils à Bucha", ce qui lui a valu le surnom de "boucher de Bucha". La Russie a nié avoir tué des civils à Bucha.

Mikhail Mizintsev, un général qui, selon l'UE, a supervisé le siège et le bombardement de Mariupol qui ont fait des milliers de morts, a également été nommé. Les frappes russes sur la ville portuaire de la mer d'Azov ont touché une maternité et un théâtre, tuant des centaines d'enfants, selon l'UE, qui l'a surnommé "le boucher de Marioupol".

La Russie a nié avoir ciblé des civils à Marioupol et a affirmé, sans présenter de preuves, que les incidents, y compris le bombardement du théâtre et l'attaque de la maternité, avaient été mis en scène pour incriminer la Russie. Kiev et ses alliés occidentaux ont rejeté cette affirmation comme étant un dénigrement visant à détourner la responsabilité.

Un autre ajout important à la liste noire, qui comprend plus de 1 100 noms au total, est celui de Kabaeva, ancienne médaillée olympique en gymnastique, puis députée du parti Russie Unie de Poutine.

En 2008, le journal russe Moskovsky Korrespondent a désigné Kabaeva comme la petite amie de Poutine. Poutine a rejeté cette affirmation et Reuters n'a pas pu la confirmer de manière indépendante. Le journal a fermé peu après la parution de l'article.

MEMBRES DE LA FAMILLE

L'UE a également listé Elizaveta et Nikolay Peskov, les enfants du porte-parole de Poutine, Dmitry Peskov, ainsi que l'épouse de Peskov - l'ancienne championne de patinage sur glace Tatiana Navka.

M. Peskov n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters mais a été cité par l'agence de presse étatique russe TASS comme ayant déclaré que l'UE avait prouvé son "manque d'indépendance" en mettant sa famille sur liste noire après les États-Unis.

Il a déclaré que sa fille avait étudié en France et aimait beaucoup ce pays, mais qu'elle travaillait et vivait désormais en Russie.

Aleksandra Melnichenko, l'épouse de l'homme d'affaires russe milliardaire Andrey Melnichenko, figurait également parmi les 65 noms.

L'homme d'affaires a été placé sur la liste noire en mars mais a cherché à éviter les dommages commerciaux pour ses sociétés - le producteur d'engrais EuroChem et la société de charbon SUEK - en réaffectant la propriété à sa femme par le biais d'une chaîne de trusts s'étendant de Moscou aux Bermudes, selon une enquête de Reuters.

"En mars 2022, Aleksandra Melnichenko a remplacé son mari en tant que propriétaire effectif de Firstline Trust, géré par Linetrust PTC Ltd, une société qui représente le propriétaire ultime du groupe EuroChem", a déclaré l'UE.

Les dernières sanctions ont également touché Arkady Volozh, qui a immédiatement démissionné de son poste de directeur général de Yandex, le géant russe de l'Internet dans lequel des banques publiques, dont la Sberbank, détiennent une participation, a déclaré l'UE.

Le bloc a déclaré que Yandex faisait la promotion de récits d'État et réduisait la visibilité des contenus critiques envers le Kremlin, notamment sur la guerre en Ukraine.

Les actions de Yandex ont chuté de 10 % à la suite de l'annonce de l'UE, qui est intervenue le 100e jour de l'invasion de la Russie, mais elles se sont ensuite redressées pour afficher une perte de 6 % sur la journée à 15 h GMT.

L'UE a également touché le National Settlement Depository de la Russie, que Moscou prévoyait d'utiliser pour assurer le service des euro-obligations du pays après le retrait de Citibank, ce qui a augmenté le risque d'un défaut majeur de la dette extérieure.